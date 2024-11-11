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Türkiye Sualtı Ragbi Takımları Avrupa'da Başarıyla Döndü

Türkiye Sualtı Ragbi Takımları, Avrupa Şampiyonası'nda genç erkekler altın, kadınlar ise gümüş madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 10:13
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 10:22
Türkiye Sualtı Ragbi Takımları Avrupa'da Başarıyla Döndü

Sualtı Ragbi Genç Erkek Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'ndan altın madalya ile döndü. Genç kadın milli takımı ise gümüş madalya kazanarak ülkemizi gururlandırdı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'nun yaptığı açıklamaya göre, Yunanistan'ın başkenti Atina'da gerçekleştirilen CMAS 13. Sualtı Ragbisi Gençler Avrupa Şampiyonası'nda takımlar mücadele etti.

Genç Erkek Takımı Avrupa Şampiyonu

Sualtı Genç Ragbi Erkek Milli Takımı, final müsabakasında Norveç'i 4-3 yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

Genç Kadın Takımı Gümüşle Yetindi

Genç Kadın Sualtı Ragbi Milli Takımı ise finalde yine Norveç ile karşı karşıya geldi fakat milliler, Norveç'e 1-0 mağlup olarak gümüş madalya elde etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Sualtı Ragbi Genç Erkek Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda altın, genç kadın milli takımı da...

Sualtı Ragbi Genç Erkek Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda altın, genç kadın milli takımı da gümüş madalya kazandı.

Sualtı Ragbi Genç Erkek Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda altın, genç kadın milli takımı da...

Sualtı Ragbi Genç Erkek Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda altın, genç kadın milli takımı da gümüş madalya kazandı.

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