Türkiye Tekvando Milli Takımı Almanya Açık'ta 5 Altınla Takım Şampiyonu

Türkiye Tekvando Milli Takımı, Almanya'nın Nürnberg kentinde düzenlenen G2 kategorisi Almanya Açık Turnuvası'nda toplam 12 madalya (5 altın, 2 gümüş, 5 bronz) elde ederek takım halinde şampiyonluğa ulaştı.

Turnuva, olimpik sıralamaya puan veren bir organizasyon olup 1140 sporcu mücadele ederken, Türkiye'yi 26 tekvandocu temsil etti.

Madalya Kazanan Milli Sporcular

Altın: Furkan Ubeyde Çamoğlu (54 kilo), Berkay Erer (68 kilo), Emine Göğebakan (46 kilo), Hatice Kübra İlgün (57 kilo), Sude Yaren Uzunçavdar (73 kilo)

Gümüş: Hüseyin Berat Demircioğlu (+87 kilo), Elif Sude Akgül (49 kilo)

Bronz: Ömer Faruk Dayıoğlu (63 kilo), Orkun Ateşli (87 kilo), Hayrunnisa Gürbüz (49 kilo), Merve Dinçel Kavurat (53 kilo), Şevval Çakal (62 kilo)

Türkiye Tekvando Federasyonu'nun açıklamasına göre milliler, tüm klasmanlarda ekip performansıyla üst sıralarda yer alarak turnuvayı tamamladı.