Türkiye U21 Takımı, İrlanda'ya 1-0 Yenildi

2025 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri

Türkiye U21 futbol takımı, 2025 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası A Grubu'ndaki zorlu karşılaşmada İrlanda Cumhuriyeti'ne 1-0 mağlup oldu ve gruptan çıkma umudunu kaybetmiş oldu.

Maçın Kritik Anları

Karşılaşmanın başlama düdüğünden itibaren her iki takım da etkili oyun sergilemeye çalıştı. Ancak Türkiye, 12. dakikada Uğur Kaan Yıldız'ın sert şutunu kaleci Keeley'in kurtarmasıyla ilk önemli fırsatını değerlendiremedi.

17. dakikada, Uğur Kaan Yıldız bir korner atışı sonrası uzaktan bir şut çekti fakat meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı. İrlanda Cumhuriyeti ise 52. dakikada O'Riordan'ın kafa vuruşuyla gole çok yaklaştı ama top kale direğinin yanından geçti.

İrlanda’nın Golyü

Maçın kader anı 84. dakikada yaşandı. Hodge, orta sahada topla buluştuktan sonra sağdan savunmanın arasına sarkan Curtis'e pası gönderdi. Curtis, kale sahası önünden düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu ve İrlanda'yı öne geçirdi.

Türkiye, 86. dakikada Yasin Özcan'ın gönderdiği ortayla gole çok yaklaştı. Metehan Altunbaş, topu göğsüyle vurarak direkten döndürdü ve Mustafa Hekimoğlu'nun çaprazdan vuruşu da yan ağlarda kaldı.

Maçın son düdüğü, İrlanda Cumhuriyeti'nin 1-0'lık üstünlüğü ile çaldı ve Türkiye için gruptan çıkma şansı sona erdi.