Türkiye ve Galler'den Kıyasaya Mücadele: İlk Yarı 0-0

Türkiye ve Galler: UEFA Uluslar Ligi'nde İlk Yarı Hesaplaşması

A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. Grup beşinci maçında Galler ile oynadığı karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Karşılaşmanın başlama düdüğünden itibaren her iki takım da ataklar geliştirdi. 6. dakikada sağ kanatta topla buluşan Yunus Akgün, meşin yuvarlağı yayın sağında bulunan Arda Güler'e iletti. Arda Güler'in şutu ise kaleci Darlow'da kaldı.

14. dakikada sağ kanattan kullanılan korner atışı sonrasında, ceza sahası dışında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun sert şutu üstten auta çıktı. 27. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun ceza sahası dışından yaptığı etkili vuruş, savunmadan sekip üstten kornere gitti.

32. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ara pasında Yunus Akgün, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ancak Yunus Akgün'ün vuruşu, kaleci Darlow tarafından kontrol edildi.

İlk yarının son anlarında, 45+5'inci dakikada Wilson'un ceza sahası dışından attığı sert şut, yan direğe çarparak oyun alanına döndü. Maçın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki beşinci maçında Galler ile RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda A Milli Takım futbolcusu Hakan Çalhanoğlu (10) rakibi Harry Wilson (8) ile mücadele etti.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki beşinci maçında Galler ile RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda A Milli Takım futbolcusu Hakan Çalhanoğlu (10) rakibi Harry Wilson (8) ile mücadele etti.