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Türkiye ve Galler UEFA Uluslar Ligi'nde Berabere Kaldı

A Milli Futbol Takımı, Galler karşısında 0-0'lık sonuçla sahasında puan almayı başardı.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 23:49
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 23:49
Türkiye ve Galler UEFA Uluslar Ligi'nde Berabere Kaldı

UEFA Uluslar Ligi'nde İlk Maç

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. Grup mücadelesinde Galler ile karşı karşıya geldi. Maç, deplasmanda oynandı ve ilk yarı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

İlk Yarıda Gelişmeler

Karşılaşmanın ilk yarısında herhangi bir gol sesi çıkmadı. Ancak ikinci yarının başlarında, 51. dakikada Türkiye etkili bir atak geliştirdi. Arda Güler, sol kanattan ceza sahasına girdi ve ortasını yaptı. Bu pozisyonda Barış Alper kafa vuruşu gerçekleştirse de, top üst ağlarda kaldı.

İkinci Yarıda Goller Kaçtı

56. dakikada ev sahibi ekip Galler, gole çok yaklaştı. Ceza sahası önünde topla buluşan Wilson, sert bir şut çekti, ancak top az farkla dışarıya gitti.

Maçın sonlarına yaklaşırken, 87. dakikada Türkiye bir başka pozisyonda etkili oldu. Hakan Çalhanoğlu tarafından sol kenardan kullanılan köşe vuruşunda, Abdülkerim kafa vuruşunu yaptı fakat top kaleci Ward'da kaldı.

Müsabakanın Sonucu

Maç, 0-0 tamamlandı ve her iki takım da puan aldı.

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