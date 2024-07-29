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Türkiye Voleybol Takımı, Hollanda'yı Yendi

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Hollanda karşısında muhteşem bir geri dönüşle galip geldi. Cansu Özbay ve Meliha Diken'in yorumları sizi bekliyor.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 14:46
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 14:46
Türkiye Voleybol Takımı, Hollanda'yı Yendi

Türkiye-Hollanda Voleybol Maçı Sonrası Değerlendirmeler

2024 Paris Olimpiyat Oyunları C Grubu'ndaki ilk maçında A Milli Kadın Voleybol Takımımız, muhteşem bir mücadele ile Hollanda'yı 3-2 mağlup etti. Bu önemli zaferin ardından oyuncularımızdan Cansu Özbay ve Meliha Diken, karşılaşmaya dair düşüncelerini paylaştı.

Cansu Özbay: "İnanılmaz bir geri dönüş yaptık"

Cansu Özbay, maçın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Galibiyetten dolayı çok mutluyuz. İnanılmaz bir geri dönüş gerçekleştirdik. Uzun bir yolumuz var. Bugün takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum, çünkü her sayı için büyük bir mücadele verdiler. Kalan maçların hepsi zor olacak ama bu ruhla oynamaya devam edersek başarılı sonuçlar elde edebiliriz." ifadelerini kullandı.

Meliha Diken: "İlk maçlar zordur"

Meliha Diken ise 2-0 geriden gelerek maçı kazandıklarına dikkat çekerek, "Hollanda'yı tebrik ediyorum; gerçekten çok iyi bir mücadele sergilediler. Bugün galip gelme fırsatını yakaladığımız için mutluyuz. İlk maçlar zorlayıcıdır, ancak galip ayrılmak bizim için oldukça önemliydi. İkinci maçımızda Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacağız ve o maça da iyi bir hazırlık süreci geçireceğiz." şeklinde konuştu.

Voleybolseverlerin heyecanla beklediği bu maç, A Milli Kadın Voleybol Takımımızın soluk kesen performansı ile tarihe geçti. Önümüzdeki karşılaşmalar için umutlar artmış durumda.

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