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Türkiye Yıldız Tekvando Takımı Avrupa Şampiyonası'na Hazır

Türkiye, Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda 45 sporcu ile mücadele edecek.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 11:19
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 11:19
Türkiye Yıldız Tekvando Takımı Avrupa Şampiyonası'na Hazır

Türkiye Yıldız Tekvando Takımı Avrupa Şampiyonası'na Katılıyor

Yarın başlayacak olan Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye, toplam 45 sporcu ile temsil edilecek.

Şampiyona Detayları

Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yılki organizasyon Arnavutluk’un başkenti Tiran’da gerçekleştirilecek. Şampiyona, 7-9 Kasım tarihlerinde yapılacak.

Katılım ve Sporcu Sayısı

Şampiyonada Türkiye'yi 25 erkek ve 20 kadın sporcu temsil edecek. Bu organizasyon, genç yetenekler için önemli bir fırsat sunuyor.

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