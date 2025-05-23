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Türkiye Yüzme Şampiyonası Isparta'da Başladı

Isparta'da düzenlenen Üniversiteler Arası Türkiye Yüzme Şampiyonası, 42 üniversiteden 312 sporcu ile başlama fırsatı buldu.

Yayın Tarihi: 23.05.2025 23:55
Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 23:55
Türkiye Yüzme Şampiyonası Isparta'da Başladı

Türkiye Yüzme Şampiyonası Isparta'da Başladı

Üniversiteler Arası Türkiye Yüzme Şampiyonası, Isparta'da, Süleyman Demirel Üniversitesi ev sahipliğinde başladı. Şampiyona, Doğu Kampüsü'ndeki olimpik yüzme havuzunda gerçekleştiriliyor.

Katılımcılar arasında yer alan 42 üniversiteden toplam 312 sporcu mücadele edecek. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Yüzme Teknik Kurulu Başkanı Prof. Dr. Bahtiyar Özçaldıran, gazetecilere verdiği demeçte, şampiyonanın açılışını duyurarak, yüzme sporunun gelişimi için önemli adımlar atıldığını belirtti.

Özçaldıran, ayrıca şunları ifade etti: "Bize bu destekleri sağlayan federasyon başkanımıza çok teşekkür ederim. Gelecek yıllarda üst seviyede müsabakalar yapmayı planlıyoruz."

Şampiyona, 25 Mayıs Pazar günü sona erecek.

Üniversiteler Arası Türkiye Yüzme Şampiyonası, Isparta'da başladı.

Üniversiteler Arası Türkiye Yüzme Şampiyonası, Isparta'da başladı.

Üniversiteler Arası Türkiye Yüzme Şampiyonası, Isparta'da başladı.

Üniversiteler Arası Türkiye Yüzme Şampiyonası, Isparta'da başladı.

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