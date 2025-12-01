TÜSF Türkiye Voleybol Şampiyonası: Eleme Müsabakaları Tamamlandı

TÜSF'nin 24-28 Kasım'da düzenlediği eleme müsabakalarına 93 üniversiteden 2 bin 60 sporcu katıldı; karşılaşmalar ev sahibi üniversitelerde tamamlandı.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 12:35
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 12:35
TÜSF Türkiye Voleybol Şampiyonası Eleme Müsabakaları Sona Erdi

Türkiye Üniversite Federasyonu (TÜSF) tarafından düzenlenen Türkiye Voleybol Şampiyonası Kadın-Erkek Eleme Müsabakaları, 24-28 Kasım tarihlerinde tamamlandı.

Bu yıl 93 üniversitenin katılımıyla gerçekleşen organizasyonda toplam 2 bin 60 sporcu, final etabına yükselme mücadelesi verdi.

Karşılaşmalar Ev Sahibi Üniversitelerde Gerçekleşti

Eleme karşılaşmaları; Kafkas Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Konya Teknik Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ile Ankara’da gerçekleştirildi. Müsabakalar, ev sahibi üniversitelerin katkılarıyla yüksek tempoda ve fair-play ruhu içerisinde tamamlandı.

Ödül Törenleri ve TÜSF Başkanı'nın Değerlendirmesi

Organizasyonun ardından tüm ev sahibi üniversitelerde ödül törenleri düzenlenerek dereceye giren takımlar madalya ve kupalarını aldı. Sporcular ve antrenörler törenlerde büyük bir heyecan yaşadı.

TÜSF Başkanı Prof. Dr. Mutlu Türkmen, organizasyonun son gününde Kafkas Üniversitesi’nde düzenlenen törene katılarak başarılı sporcuları tebrik etti. Türkmen, törende yaptığı konuşmada üniversite sporlarının gelişimine vurgu yaparak şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu organizasyonlar, sporcularımızın sadece performansını değil; takım ruhunu, dayanıklılığı ve fair-play bilincini de güçlendiriyor. Üniversite sporlarının her geçen yıl daha geniş kitlelere ulaşması bizim için büyük bir motivasyon kaynağı. TÜSF olarak öğrencilerimizin sporla buluşması ve fırsat eşitliğinin güçlenmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Prof. Dr. Türkmen, katkı sağlayan tüm üniversitelere, antrenörlere, hakemlere ve gönüllülere teşekkür ederek sporculara başarılarının devamını diledi.

