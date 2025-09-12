TYF Anadolu Yelken Ligi 3. Ayak Kayseri Optimist Yarışları Başladı

Kayseri'de ilk kez düzenlenen TYF Anadolu Yelken Ligi 3. Ayak Optimist Yarışları Kuşçu Marina'da başladı; 7 ilden 10 kulüp ve 57 sporcu 14 Eylül'e kadar yarışacak.

Yayın Tarihi: 12.09.2025 19:38
Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 20:28
Kayseri'de ilk kez düzenlenen TYF Anadolu Yelken Ligi 3. Ayak Kayseri Optimist Yelken Yarışlarının açılışı, Kuşçu Marina Su Sporları Merkezinde gerçekleştirildi. Organizasyon, Vali Gökmen Çiçek koordinasyonunda Türkiye Yelken Federasyonu (TYF), Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Kocasinan Belediyesi iş birliğiyle düzenlendi.

Açılışta Vali Çiçek'in Mesajı

Vali Gökmen Çiçek, Yamula Barajı'ndaki optimist yarışlarında bir arada olmaktan dolayı memnuniyetini dile getirdi. Çiçek konuşmasında şunları söyledi: "Gerçekten kısa süre önce 'Kayseri, su sporlarının merkezi olacak.' demiştik. Yelkende istediğimiz yerde değiliz, Yelken Federasyonunun tam desteğiyle çok mesafe almalıyız. Bizler her türlü desteği vermeye hazırız. Yelken sporunu sadece gençlerimiz spor yapsın diye düşünmüyorum. Gençlerimizin sosyal hayatında karar mekanizmalarına çok büyük katkısı olduğuna inanıyorum. Ailelerimizi bu konuda teşvik etmek gerekiyor. Bu olimpik sporda Kayseri öncü olmak zorunda."

Yerel Yetkililer ve Federasyon Temsilcileri

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, şehrin bir spor kenti olduğunu vurgulayarak organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ise amaçlarının Yamula Barajını etkin kullanmak ve Kayseri'deki gençlerin su sporlarına ilgisini artırmak olduğunu belirtti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, kentte başta yelken ve kano olmak üzere farklı su sporlarında çalışmalar yürütüldüğünü aktardı. Türkiye Yelken Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Özkaleli ise organizasyon için duydukları heyecanı dile getirerek, federasyon olarak antrenör ve teknik destek sağlayacaklarını ifade etti.

Katılım ve Program

Etkinliğe 7 ilden 10 kulüp ve 57 sporcu katılıyor. Yarışlar, 14 Eylül'e kadar devam edecek.

Protokol ve İzleyiciler

Programa; AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Bilgehan Yeşilyurt, Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, kurum temsilcileri, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

Kayseri, bu organizasyonla su sporlarında adını daha fazla duyurmayı hedefliyor.

