U17 Kızlar Gelişim Ligi: Kayseri'den 3 Takım

U17 Kızlar Gelişim Ligi'ne Kayseri'den 3 Takım

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından duyurulan 2025-2026 sezonu U17 Kızlar Gelişim Ligi başvuru süreci tamamlandı. Katılım şartlarını yerine getiren 150 takım, ligde mücadele etme hakkı elde etti.

Kayseri'nin temsilcileri

Bu kapsamda Kayseri’den 3 takım ligde yer alacak. Kayseri’yi temsil edecek takımlar şunlar:

KılıçaslanYlıldızspor, Kayseri Kadın FK ve Kayseri Gençlerbirliği.

Lig yapısı ve sonraki adımlar

Ligde, Kadın Futbol Süper Ligi takımlarının katılımı zorunlu olacak. Müsabaka yapısı ve gruplar ile ilgili detaylar önümüzdeki günlerde ilan edilecek.

U17 Kızlar Gelişim Ligi’ndeki bu gelişme, altyapıda kadın futbolunun güçlenmesi açısından önem taşıyor ve Kayseri kulüpleri için yeni fırsatlar sunuyor.

2025-2026 SEZONUNDA DÜZENLENECEK U17 KIZLAR GELİŞİM LİGİ BAŞVURU SÜRECİ TAMAMLANDI. KATILIM ŞARTLARINI YERİNE GETİREN 150 TAKIMIN MÜCADELE EDECEĞİ LİGDE KAYSERİ’DEN 3 TAKIM YER ALACAK.