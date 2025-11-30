U23 Avrupa Boks Şampiyonası: Türkiye 9 Madalya ile Tarihi Zafer

Milli boksörler Budapeşte’de 3 altın, 2 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 9 madalya kazanıp takım halinde birincilik elde etti.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 17:23
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 17:23
Özet

U23 Kadın ve Erkek Boks Milli Takımları, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de düzenlenen U23 Avrupa Boks Şampiyonası’nda 23-29 Kasım tarihlerinde sergiledikleri performansla tarih yazdı. Milli sporcular 3 altın, 2 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 9 madalya kazandı ve takım halinde birinci oldu.

Madalyalar ve kategoriler

Şampiyonanın son ve final gününde milliler beş farklı kategoride altın için ringe çıktı. Mücadele sonunda; kadınlar 48 kiloda Nurselen Yalgettekin, erkekler 90 kiloda Emrah Yaşar ve kadınlar 54 kiloda Nilay Yaren Çam altın madalyanın sahibi oldu.

Erkekler 60 kiloda Mehmethan Çınar ve kadınlar +80 kiloda Hikmetgül Türkmen gümüş madalya kazandı. Bronz madalyalar ise kadınlar 70 kiloda Dilara Sak, kadınlar 51 kiloda Gamze Soğuksu, kadınlar 60 kiloda Berfin Polat ve erkekler 85 kiloda Bedirhan Kalkana gitti.

Federasyonun değerlendirmesi

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, şampiyonada milli sporcuları yalnız bırakmadı ve organizasyon sonunda tarihi başarıyı milli sporcularla erik dalı oynayarak kutladı.

Şampiyonanın ardından açıklamalarda bulunan Hekimoğlu, "U23 Avrupa Boks Şampiyonası’nda milli takımımızın takım halinde birinciliği elde etmesi, yalnızca bir sportif başarı değil, sabırla yürüttüğümüz altyapı çalışmalarının, doğru planlamanın ve sistemli bir emeğin somut karşılığıdır" diye konuştu.

Milli sporcuların performanslarıyla gurur duyduğunu söyleyen Başkan Hekimoğlu, "Sporcularımız ringde sadece rakipleriyle değil, kendi sınırlarıyla da mücadele ederek göğsümüzü kabartan bir performans ortaya koymuştur. Bu büyük başarıda emeği geçen tüm sporcularımızı, antrenörlerimizi, teknik ekibimizi, idarecilerimizi ve ailelerini yürekten kutluyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızı Avrupa’nın zirvesine taşıyan bu genç sporcularımız, Türk boksunun geleceğinin ne denli parlak olduğunu bir kez daha göstermiştir. Bizler federasyon olarak onların her zaman yanında olmaya, uluslararası arenada daha büyük başarılara imza atmaları için tüm imkânlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz. Hedefimiz; bu güçlü çıkışı dünya şampiyonalarına ve olimpiyat oyunlarına taşımak ve Türk boksunu kalıcı şekilde zirvede tutmaktır" ifadelerini kullandı.

