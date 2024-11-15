UCI Nirvana Gran Fondo World Series: Antalya'da Zamana Karşı Yarışları Gerçekleşti

UCI Nirvana Gran Fondo World Series Antalya'da Zamana Karşı Yarış Tamamlandı

UCI Nirvana Gran Fondo World Series organizasyonu Antalya'da düzenlenen zamana karşı yarışla devam etti. Kağan Yavuz, erkekler 40-44 yaş grubunda birinci olarak gelecek yıl Avustralya'da yapılacak Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı. Kadınlar 35-39 yaş kategorisinde ise Şeniz Pamuk birinci oldu.

20 Kilometrelik Parkurda Zorlu Mücadele

Antalya'nın Expo Yolu'nda gerçekleştirilen 20 kilometrelik zamana karşı (TT) yarış, 10 kilometre gidiş ve 10 kilometre geliş olarak tasarlandı. Sporcular, en kısa sürede parkuru tamamlamak için kıyasıya bir mücadele sergilediler.

Türk Sporcular Zirvede

Erkekler 14-18 yaş kategorisinde Türk sporcular Mustafa Alperen Aydınlı, Şahin İyidilli ve Furkan Yıldız ilk üçte yer alarak başarılarına imza attı. 19-34 yaş grubunda Ege Onat Doğuşlu üçüncülük elde ederken, 70-74 yaş kategorisinde Cihangir Çiçen ikinci oldu. Kadınlar 19-34 yaş grubunda Pınar Kurtoğlu ve 50-54 yaşta Elena Uluçay üçüncü sırada yer aldı.

Sporcuların Başarıları ve Duyguları

Yarış sonrası açıklamalarda bulunan Kağan Yavuz, "Rekabetin yüksek olduğu bir yarıştı. Zamana karşı mücadeleyi çok seviyorum. Avustralya'yı heyecanla bekliyoruz, gitmek istiyoruz. Şeniz ile birlikte gitmek istiyoruz." ifadesini kullandı. Şeniz Pamuk ise üçüncü kez katıldığı yarışta bir kez daha birinci gelmenin mutluluğunu paylaştı.

Zamana Karşı Yarışta Birinci Olan Sporcular

Erkekler :

75-79 Yaş: Vadim Fomin

70-74 Yaş: Zdenko Sluch

65-69 Yaş: Nick Giles

60-64 Yaş: Tarasinski Jaroslaw

55-59 Yaş: Bernd Quitzow

50-54 Yaş: Dmitry Murashko

45-49 Yaş: Sergei Kozulin

40-44 Yaş: Kağan Yavuz

35-39 Yaş: Sergei Serdiuk

19-34 Yaş: Danil Konotop

14-18 Yaş: Mustafa Alperen Aydınlı

: 75-79 Yaş: Vadim Fomin 70-74 Yaş: Zdenko Sluch 65-69 Yaş: Nick Giles 60-64 Yaş: Tarasinski Jaroslaw 55-59 Yaş: Bernd Quitzow 50-54 Yaş: Dmitry Murashko 45-49 Yaş: Sergei Kozulin 40-44 Yaş: Kağan Yavuz 35-39 Yaş: Sergei Serdiuk 19-34 Yaş: Danil Konotop 14-18 Yaş: Mustafa Alperen Aydınlı Kadınlar:

65-69 Yaş: Lucia Borradaile

60-64 Yaş: Lindsay Philp

55-59 Yaş: Sissel Kulseth Ostvold

50-54 Yaş: Natalie Sullivan

45-49 Yaş: Marina Letaeva

40-44 Yaş: Elizaveta Kostandi

35-39 Yaş: Şeniz Pamuk

19-34 Yaş: Mathilde Bengtson

14-18 Yaş: Lieia Bezlepkina

UCI Nirvana Gran Fondo World Series, bisiklet sporunu severler için önemli bir etkinlik olmaya devam ediyor. Antalyalı sporcular, uluslararası arenada ülkemizi temsil etme fırsatını elde ettiler.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.