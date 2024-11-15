UCI Nirvana Gran Fondo World Series: Antalya'da Zamana Karşı Yarışları Gerçekleşti

UCI Nirvana Gran Fondo World Series Antalya'da Zamana Karşı Yarış Tamamlandı
UCI Nirvana Gran Fondo World Series organizasyonu Antalya'da düzenlenen zamana karşı yarışla devam etti. Kağan Yavuz, erkekler 40-44 yaş grubunda birinci olarak gelecek yıl Avustralya'da yapılacak Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı. Kadınlar 35-39 yaş kategorisinde ise Şeniz Pamuk birinci oldu.
20 Kilometrelik Parkurda Zorlu Mücadele
Antalya'nın Expo Yolu'nda gerçekleştirilen 20 kilometrelik zamana karşı (TT) yarış, 10 kilometre gidiş ve 10 kilometre geliş olarak tasarlandı. Sporcular, en kısa sürede parkuru tamamlamak için kıyasıya bir mücadele sergilediler.
Türk Sporcular Zirvede
Erkekler 14-18 yaş kategorisinde Türk sporcular Mustafa Alperen Aydınlı, Şahin İyidilli ve Furkan Yıldız ilk üçte yer alarak başarılarına imza attı. 19-34 yaş grubunda Ege Onat Doğuşlu üçüncülük elde ederken, 70-74 yaş kategorisinde Cihangir Çiçen ikinci oldu. Kadınlar 19-34 yaş grubunda Pınar Kurtoğlu ve 50-54 yaşta Elena Uluçay üçüncü sırada yer aldı.
Sporcuların Başarıları ve Duyguları
Yarış sonrası açıklamalarda bulunan Kağan Yavuz, "Rekabetin yüksek olduğu bir yarıştı. Zamana karşı mücadeleyi çok seviyorum. Avustralya'yı heyecanla bekliyoruz, gitmek istiyoruz. Şeniz ile birlikte gitmek istiyoruz." ifadesini kullandı. Şeniz Pamuk ise üçüncü kez katıldığı yarışta bir kez daha birinci gelmenin mutluluğunu paylaştı.
Zamana Karşı Yarışta Birinci Olan Sporcular
- Erkekler:
75-79 Yaş: Vadim Fomin
70-74 Yaş: Zdenko Sluch
65-69 Yaş: Nick Giles
60-64 Yaş: Tarasinski Jaroslaw
55-59 Yaş: Bernd Quitzow
50-54 Yaş: Dmitry Murashko
45-49 Yaş: Sergei Kozulin
40-44 Yaş: Kağan Yavuz
35-39 Yaş: Sergei Serdiuk
19-34 Yaş: Danil Konotop
14-18 Yaş: Mustafa Alperen Aydınlı
- Kadınlar:
65-69 Yaş: Lucia Borradaile
60-64 Yaş: Lindsay Philp
55-59 Yaş: Sissel Kulseth Ostvold
50-54 Yaş: Natalie Sullivan
45-49 Yaş: Marina Letaeva
40-44 Yaş: Elizaveta Kostandi
35-39 Yaş: Şeniz Pamuk
19-34 Yaş: Mathilde Bengtson
14-18 Yaş: Lieia Bezlepkina
UCI Nirvana Gran Fondo World Series, bisiklet sporunu severler için önemli bir etkinlik olmaya devam ediyor. Antalyalı sporcular, uluslararası arenada ülkemizi temsil etme fırsatını elde ettiler.
Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.