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UCI Nirvana Gran Fondo World Series: Antalya'da Zamana Karşı Yarışları Gerçekleşti

Antalya'da yapılan UCI Nirvana Gran Fondo World Series'te zamana karşı yarışın kazananları belirlendi. Kağan Yavuz ve Şeniz Pamuk büyük başarı elde etti.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 17:44
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 17:44
UCI Nirvana Gran Fondo World Series: Antalya'da Zamana Karşı Yarışları Gerçekleşti

UCI Nirvana Gran Fondo World Series Antalya'da Zamana Karşı Yarış Tamamlandı

UCI Nirvana Gran Fondo World Series organizasyonu Antalya'da düzenlenen zamana karşı yarışla devam etti. Kağan Yavuz, erkekler 40-44 yaş grubunda birinci olarak gelecek yıl Avustralya'da yapılacak Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı. Kadınlar 35-39 yaş kategorisinde ise Şeniz Pamuk birinci oldu.

20 Kilometrelik Parkurda Zorlu Mücadele

Antalya'nın Expo Yolu'nda gerçekleştirilen 20 kilometrelik zamana karşı (TT) yarış, 10 kilometre gidiş ve 10 kilometre geliş olarak tasarlandı. Sporcular, en kısa sürede parkuru tamamlamak için kıyasıya bir mücadele sergilediler.

Türk Sporcular Zirvede

Erkekler 14-18 yaş kategorisinde Türk sporcular Mustafa Alperen Aydınlı, Şahin İyidilli ve Furkan Yıldız ilk üçte yer alarak başarılarına imza attı. 19-34 yaş grubunda Ege Onat Doğuşlu üçüncülük elde ederken, 70-74 yaş kategorisinde Cihangir Çiçen ikinci oldu. Kadınlar 19-34 yaş grubunda Pınar Kurtoğlu ve 50-54 yaşta Elena Uluçay üçüncü sırada yer aldı.

Sporcuların Başarıları ve Duyguları

Yarış sonrası açıklamalarda bulunan Kağan Yavuz, "Rekabetin yüksek olduğu bir yarıştı. Zamana karşı mücadeleyi çok seviyorum. Avustralya'yı heyecanla bekliyoruz, gitmek istiyoruz. Şeniz ile birlikte gitmek istiyoruz." ifadesini kullandı. Şeniz Pamuk ise üçüncü kez katıldığı yarışta bir kez daha birinci gelmenin mutluluğunu paylaştı.

Zamana Karşı Yarışta Birinci Olan Sporcular

  • Erkekler:
    75-79 Yaş: Vadim Fomin
    70-74 Yaş: Zdenko Sluch
    65-69 Yaş: Nick Giles
    60-64 Yaş: Tarasinski Jaroslaw
    55-59 Yaş: Bernd Quitzow
    50-54 Yaş: Dmitry Murashko
    45-49 Yaş: Sergei Kozulin
    40-44 Yaş: Kağan Yavuz
    35-39 Yaş: Sergei Serdiuk
    19-34 Yaş: Danil Konotop
    14-18 Yaş: Mustafa Alperen Aydınlı
  • Kadınlar:
    65-69 Yaş: Lucia Borradaile
    60-64 Yaş: Lindsay Philp
    55-59 Yaş: Sissel Kulseth Ostvold
    50-54 Yaş: Natalie Sullivan
    45-49 Yaş: Marina Letaeva
    40-44 Yaş: Elizaveta Kostandi
    35-39 Yaş: Şeniz Pamuk
    19-34 Yaş: Mathilde Bengtson
    14-18 Yaş: Lieia Bezlepkina

UCI Nirvana Gran Fondo World Series, bisiklet sporunu severler için önemli bir etkinlik olmaya devam ediyor. Antalyalı sporcular, uluslararası arenada ülkemizi temsil etme fırsatını elde ettiler.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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