DOLAR
41,12 0,1%
EURO
48,17 -0,18%
ALTIN
4.596,66 -0,75%
BITCOIN
4.473.939,16 0,28%

Udinese, Galatasaraylı Nicolo Zaniolo'yu Sezon Sonuna Kadar Kiraladı

Udinese, Galatasaraylı Nicolo Zaniolo'yu sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı; oyuncuda 30 Haziran 2026'ya kadar satın alma opsiyonu bulunuyor.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 22:18
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 22:18
Udinese, Galatasaraylı Nicolo Zaniolo'yu Sezon Sonuna Kadar Kiraladı

Udinese, Galatasaraylı Nicolo Zaniolo'yu Sezon Sonuna Kadar Kiraladı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Udinese, Galatasaray forması giyen Nicolo Zaniolo'yu sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

Transfer Detayları

Kulübün yaptığı açıklamaya göre 26 yaşındaki İtalyan futbolcu 30 Haziran 2026 tarihine kadar satın alma opsiyonuyla kiralandı.

Zaniolo, Udinese'de 10 numaralı formayı giyecek.

Kariyer Özeti

Galatasaray'ın Şubat 2023'te Roma'dan transfer ettiği Nicolo Zaniolo, daha önce Aston Villa, Atalanta ve Fiorentina'ya kiralanmıştı.

İLGİLİ HABERLER

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Andorra, Galatasaraylı Efe Akman'ı 4 yıllığına transfer etti
2
Galatasaray, Zaniolo'nun Kiralama Bedelini Açıkladı: Udinese 2,5 Milyon Avro Ödeyecek
3
Tottenham, Randal Kolo Muani'yi Sezon Sonuna Kadar Kiraladı
4
Arsenal, Piero Hincapie'yi Sezon Sonuna Kadar Kiraladı
5
EuroBasket 2025: A ve B Grubu'nda 4. Maçlar — Letonya ve Litvanya Son 16'ya
6
Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nu 4 Yıllığına Transfer Etti

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark