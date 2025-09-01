Udinese, Galatasaraylı Nicolo Zaniolo'yu Sezon Sonuna Kadar Kiraladı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Udinese, Galatasaray forması giyen Nicolo Zaniolo'yu sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

Transfer Detayları

Kulübün yaptığı açıklamaya göre 26 yaşındaki İtalyan futbolcu 30 Haziran 2026 tarihine kadar satın alma opsiyonuyla kiralandı.

Zaniolo, Udinese'de 10 numaralı formayı giyecek.

Kariyer Özeti

Galatasaray'ın Şubat 2023'te Roma'dan transfer ettiği Nicolo Zaniolo, daha önce Aston Villa, Atalanta ve Fiorentina'ya kiralanmıştı.