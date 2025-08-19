DOLAR
40,89 -0,01%
EURO
47,78 -0,13%
ALTIN
4.383,93 -0,08%
BITCOIN
1.748.904,92 63,22%

UEFA, Arda Kardeşler'i Konferans Ligi Play-off Maçına Atadı

FIFA kokartlı Arda Kardeşler, 21 Ağustos'ta Neman Grodno - Rayo Vallecano Konferans Ligi play-off ilk maçını yönetecek.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 13:38
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 13:38
UEFA, Arda Kardeşler'i Konferans Ligi Play-off Maçına Atadı

UEFA, Arda Kardeşler'i Konferans Ligi Play-off Maçına Atadı

Hakem ataması ve maç bilgileri

FIFA kokartlı Türk hakem Arda Kardeşler, 21 Ağustos Perşembe günü Belarus'un Neman Grodno ile İspanya'nın Rayo Vallecano takımları arasında oynanacak UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçını yönetecek.

UEFA'nın açıklamasına göre karşılaşma, Macaristan'ın Szeged kentindeki Szeged Grosics Akademia Stadı'nda TSİ 21.00'de başlayacak.

Hakem kadrosu

Başhakem: Arda Kardeşler

Yardımcı hakemler: Mehmet Emin Tuğral, Deniz Caner Özaral

Dördüncü hakem: Ozan Ergün

VAR: Onur Özütoprak

AVAR: Ömer Faruk Turtay

İLGİLİ HABERLER

Aydın ve Kars'ta eski hükümlü ve TMY'lere özel daimi işçi kadrosu açıldı

E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erdal Bayrak: Yola Süper Lig Hedefiyle Çıktık — İki Transfer Kaldı
2
Benfica İstanbul'da: Fenerbahçe Maçı Öncesi Kafile Sabiha Gökçen'de
3
Kocaelispor Başkanı Recep Durul, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu Ziyaret Etti
4
Red Bull'dan Toprak Razgatlıoğlu'na Özel Kutu: QR Kodlu Oyun ve Jerez Ödülü
5
Beşiktaş, Lausanne Maçı Hazırlıklarına Başladı
6
Samsunspor'dan Panathinaikos Öncesi "Forma" Açıklaması: Atatürk'lü Arma Kutsaldır
7
Wolverhampton Jackson Tchatchoua'yı Hellas Verona'dan Transfer Etti

SGK’dan işverene ve iş arayana müjde: İşsizlik ödeneği alanlara özel istihdam teşviki

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek

E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar

İstanbul ve Ankara'da okul servislerine yüzde 35-50 zam talebi

İNG'den Ağustos Hamlesi: Sıfır Komisyon ve Hoş Geldin Faizi

Garanti BBVA'dan 1 milyon TL ödüllü 'Türkiye'nin Kadınları' yarışması başladı

Aydın ve Kars'ta eski hükümlü ve TMY'lere özel daimi işçi kadrosu açıldı

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle