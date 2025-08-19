UEFA, Arda Kardeşler'i Konferans Ligi Play-off Maçına Atadı
Hakem ataması ve maç bilgileri
FIFA kokartlı Türk hakem Arda Kardeşler, 21 Ağustos Perşembe günü Belarus'un Neman Grodno ile İspanya'nın Rayo Vallecano takımları arasında oynanacak UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçını yönetecek.
UEFA'nın açıklamasına göre karşılaşma, Macaristan'ın Szeged kentindeki Szeged Grosics Akademia Stadı'nda TSİ 21.00'de başlayacak.
Hakem kadrosu
Başhakem: Arda Kardeşler
Yardımcı hakemler: Mehmet Emin Tuğral, Deniz Caner Özaral
Dördüncü hakem: Ozan Ergün
VAR: Onur Özütoprak
AVAR: Ömer Faruk Turtay