UEFA Avrupa Ligi: Fenerbahçe, Dinamo Zagreb'e 3-1 Yenildi

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta 9 maçla başladı. Fenerbahçe, Dinamo Zagreb'e 3-1 yenildi; Roma deplasmanda Nice'i 2-1 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 00:07
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 00:07
UEFA Avrupa Ligi'nde ligde ilk hafta 9 maçla oynandı. Günün en dikkat çeken sonucu, Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb'in Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etmesi oldu.

Günün diğer öne çıkan maçında ise İtalya ekibi Roma, deplasmanda Nice'i 2-1 yendi. Roma'da top koşturan milli oyuncu Zeki Çelik, maça ilk 11'de başladı.

Maç Sonuçları

PAOK (Yunanistan) - Maccabi Tel Aviv (İsrail): 0-0

Midtjylland (Danimarka) - Sturm Graz (Avusturya): 2-0

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Fenerbahçe (Türkiye): 3-1

Real Betis (İspanya) - Nottingham Forest (İngiltere): 2-2

Braga (Portekiz) - Feyenoord (Hollanda): 1-0

Kızılyıldız (Sırbistan) - Celtic (İskoçya): 1-1

Freiburg (Almanya) - Basel (İsviçre): 2-1

Nice (Fransa) - Roma (İtalya): 1-2

Malmö (İsveç) - Ludogorets (Bulgaristan): 1-2

