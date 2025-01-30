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UEFA Avrupa Ligi: Midtjylland 1 - 1 Fenerbahçe (İlk Yarı)

Danimarka'da oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında Midtjylland ve Fenerbahçe 1-1 berabere kalırken, heyecan dolu anlar yaşandı.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 23:51
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 23:51
UEFA Avrupa Ligi: Midtjylland 1 - 1 Fenerbahçe (İlk Yarı)

Danimarka'da Gergin İlk Yarı

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında Danimarka'nın Midtjylland takımı ile Fenerbahçe arasında gerçekleşen mücadelede ilk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.

İlk Tehlikeli Ataklar

Maçın başlama düdüğüyle birlikte, 5. dakikada Szymanski'nin ceza sahası içindeki arka direğe ortasıyla önemli bir tehlike oluşturdu. Savunmanın uzaklaştırmak istediği top, Dzeko'nun önüne düştü. Tecrübeli santrfor, müsait durumdayken yaptığı vuruşla topu farklı bir şekilde auta göndermekten kurtulamadı.

Midtjylland'ın Golü ve Fenerbahçe'nin Tepkisi

23. dakikada, Szymanski'nin soldan yaptığı yerden pas, Tadic'in penaltı noktasının gerisinden gelişine vuruşuyla sonuçlandı; ancak top yandan auta gitti. 27. dakikada Midtjylland, paslaşarak kullandığı köşe atışı sonucunda öne geçti. Aral Şimşir’in ortasında, altıpasın solunda Daio, iyi yükselerek kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-0.

39. dakikada, Fenerbahçe eşitliği sağladı. Dzeko'nun ara pasıyla ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan En-Nesyri, aşırtmayla yaptığı vuruşla topu ağlara yolladı: 1-1.

İlk Yarı Sonrası

42. dakikada Aral Şimşir’in kaleyi bulma çabası, ceza sahası içindeki verkaç sonucunda üstten auta gitti. İlk yarı, 1-1 eşitlikle tamamlandı.

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