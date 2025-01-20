UEFA Avrupa Ligi'nde 7. Haftanın Heyecanı Başlıyor

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 7. haftasında Dinamo Kiev'i konuk ediyor. Fenerbahçe ve Beşiktaş da 22-23 Ocak'ta sahaya çıkacak.

Yayın Tarihi: 20.01.2025 11:02
Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 11:02
UEFA Avrupa Ligi'nde 7. Haftanın Heyecanı Başlıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde 7. Haftanın Perdesi Yarın Açılıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde 7. hafta heyecanı başlamaya hazır. 36 takımın mücadele ettiği bu sezonki lig formatı çerçevesinde ilk maç, Galatasaray ile Dinamo Kiev arasında yarın gerçekleştirilecek. Müsabaka, saat 18.30'da başlayacak.

Galatasaray-Dinamo Kiev karşılaşmasının ardından, Beşiktaş 22 Ocak Çarşamba günü Athletic Bilbao ile karşılaşırken; Fenerbahçe ise 23 Ocak Perşembe günü Olimpik Lyon takımını ağırlayacak.

Yarın ve Sonraki Günlerin Maç Programı

7. hafta karşılaşmalarının programı (TSİ) aşağıdaki gibidir:

  • Yarın: 18.30 Galatasaray-Dinamo Kiev (Ukrayna)
  • 22 Ocak Çarşamba: 18.30 Beşiktaş-Athletic Bilbao (İspanya)
  • 23 Ocak Perşembe:
  • 20.45 Porto (Portekiz)-Olympiakos (Yunanistan)
  • 20.45 AZ Alkmaar (Hollanda)-Roma (İtalya)
  • 20.45 Fenerbahçe-Olimpik Lyon (Fransa)
  • 20.45 Karabağ (Azerbaycan)-FCSB (Romanya)
  • 20.45 Viktoria Plzen (Çekya)-Anderlecht (Belçika)
  • 20.45 Bodo/Glimt (Norveç)-Maccabi Tel Aviv (İsrail)
  • 20.45 Malmö (İsveç)-Twente (Hollanda)
  • 20.45 Hoffenheim (Almanya)-Tottenham (İngiltere)
  • 23.00 Manchester United (İngiltere)-Rangers (İskoçya)
  • 23.00 Eintracht Frankfurt (Almanya)-Ferencvaros (Macaristan)
  • 23.00 Lazio (İtalya)-Real Sociedad (İspanya)
  • 23.00 PAOK (Yunanistan)-Slavia Prag (Çekya)
  • 23.00 Union Saint-Gilloise (Belçika)-Braga (Portekiz)
  • 23.00 Ludogorets (Bulgaristan)-Midtjylland (Danimarka)
  • 23.00 RFS (Letonya)-Ajax (Hollanda)
  • 23.00 Elfsborg (İsveç)-Nice (Fransa)

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