UEFA Avrupa Ligi'nde 7. Haftanın Heyecanı Başlıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde 7. Haftanın Perdesi Yarın Açılıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde 7. hafta heyecanı başlamaya hazır. 36 takımın mücadele ettiği bu sezonki lig formatı çerçevesinde ilk maç, Galatasaray ile Dinamo Kiev arasında yarın gerçekleştirilecek. Müsabaka, saat 18.30'da başlayacak.

Galatasaray-Dinamo Kiev karşılaşmasının ardından, Beşiktaş 22 Ocak Çarşamba günü Athletic Bilbao ile karşılaşırken; Fenerbahçe ise 23 Ocak Perşembe günü Olimpik Lyon takımını ağırlayacak.

Yarın ve Sonraki Günlerin Maç Programı

7. hafta karşılaşmalarının programı (TSİ) aşağıdaki gibidir:

Yarın: 18.30 Galatasaray-Dinamo Kiev (Ukrayna)

18.30 Galatasaray-Dinamo Kiev (Ukrayna) 22 Ocak Çarşamba: 18.30 Beşiktaş-Athletic Bilbao (İspanya)

18.30 Beşiktaş-Athletic Bilbao (İspanya) 23 Ocak Perşembe: