UEFA Avrupa Ligi'nde 8. Hafta Heyecanı Yarın Başlıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde Son Hafta Maçları
UEFA Avrupa Ligi'nde 8. ve son hafta maçları yarın gerçekleştirilecek. Bu sezon 36 takımlı lig formatı çerçevesinde düzenlenen Avrupa futbolunun ikinci büyük turnuvasında tüm maçlar 23.00'te başlayacak.
Türk Takımlarının Rakipleri
Türk takımlarından Fenerbahçe, Danimarka'nın Midtjylland ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. Galatasaray ise Hollanda temsilcisi Ajax ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. Beşiktaş ise yine deplasmanda, Hollanda ekibi Twente ile mücadele edecek.
Maç Programı
Yarın saat 23.00'te (TSİ) yapılacak olan 8. hafta karşılaşmalarının programı şu şekilde:
- Roma (İtalya) - Eintracht Frankfurt (Almanya)
- Ajax (Hollanda) - Galatasaray
- Rangers (İskoçya) - Union Saint-Gilloise (Belçika)
- Tottenham (İngiltere) - Elfsborg (İsveç)
- Slavia Prag (Çekya) - Malmö (İsveç)
- Real Sociedad (İspanya) - PAOK (Yunanistan)
- Braga (Portekiz) - Lazio (İtalya)
- Olympiakos (Yunanistan) - Karabağ (Azerbaycan)
- Olimpik Lyon (Fransa) - Ludogorets (Bulgaristan)
- Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Porto (Portekiz)
- Ferencvaros (Macaristan) - AZ Alkmaar (Hollanda)
- Dinamo Kiev (Ukrayna) - RFS (Letonya)
- Midtjylland (Danimarka) - Fenerbahçe
- Athletic Bilbao (İspanya) - Viktoria Plzen (Çekya)
- Nice (Fransa) - Bodo/Glimt (Norveç)
- Anderlecht (Belçika) - Hoffenheim (Almanya)
- Twente (Hollanda) - Beşiktaş
- FCSB (Romanya) - Manchester United (İngiltere)
Futbolseverler için heyecan dolu bir geceye hazırlanıyoruz! Tüm takımlara başarılar!