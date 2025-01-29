UEFA Avrupa Ligi'nde 8. Hafta Heyecanı Yarın Başlıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde Son Hafta Maçları

UEFA Avrupa Ligi'nde 8. ve son hafta maçları yarın gerçekleştirilecek. Bu sezon 36 takımlı lig formatı çerçevesinde düzenlenen Avrupa futbolunun ikinci büyük turnuvasında tüm maçlar 23.00'te başlayacak.

Türk Takımlarının Rakipleri

Türk takımlarından Fenerbahçe, Danimarka'nın Midtjylland ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. Galatasaray ise Hollanda temsilcisi Ajax ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. Beşiktaş ise yine deplasmanda, Hollanda ekibi Twente ile mücadele edecek.

Maç Programı

Yarın saat 23.00'te (TSİ) yapılacak olan 8. hafta karşılaşmalarının programı şu şekilde:

Roma (İtalya) - Eintracht Frankfurt (Almanya)

Ajax (Hollanda) - Galatasaray

Rangers (İskoçya) - Union Saint-Gilloise (Belçika)

Tottenham (İngiltere) - Elfsborg (İsveç)

Slavia Prag (Çekya) - Malmö (İsveç)

Real Sociedad (İspanya) - PAOK (Yunanistan)

Braga (Portekiz) - Lazio (İtalya)

Olympiakos (Yunanistan) - Karabağ (Azerbaycan)

Olimpik Lyon (Fransa) - Ludogorets (Bulgaristan)

Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Porto (Portekiz)

Ferencvaros (Macaristan) - AZ Alkmaar (Hollanda)

Dinamo Kiev (Ukrayna) - RFS (Letonya)

Midtjylland (Danimarka) - Fenerbahçe

Athletic Bilbao (İspanya) - Viktoria Plzen (Çekya)

Nice (Fransa) - Bodo/Glimt (Norveç)

Anderlecht (Belçika) - Hoffenheim (Almanya)

Twente (Hollanda) - Beşiktaş

FCSB (Romanya) - Manchester United (İngiltere)

Futbolseverler için heyecan dolu bir geceye hazırlanıyoruz! Tüm takımlara başarılar!