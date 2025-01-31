DOLAR
35,85 -0,21%
EURO
37,24 0,36%
ALTIN
3.234,32 -0,63%
BITCOIN
3.749.048,11 0,6%

UEFA Avrupa Ligi'nde Son 16 Play-off Eşleşmeleri Belli Oldu

Galatasaray, AZ Alkmaar ile, Fenerbahçe ise Anderlecht ile eşleşti. Play-off maçları 13 ve 20 Şubat'ta oynanacak.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 15:42
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 15:42
UEFA Avrupa Ligi'nde Son 16 Play-off Eşleşmeleri Belli Oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde Kura Çekimleri Gerçekleşti

UEFA Avrupa Ligi'nin son 16 play-off turu kura çekimleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapıldı. Bu önemli etkinlikte Türk takımları Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belirlendi.

Galatasaray ve AZ Alkmaar Eşleşmesi

Sarı-kırmızılı ekip Galatasaray, play-off turunda Hollanda'nın AZ Alkmaar takımıyla eşleşti. Galatasaray, bu turu geçmesi halinde Manchester United veya Tottenham karşısında son 16 turunda mücadele edecek.

Fenerbahçe ve Anderlecht Karşılaşması

Fenerbahçe ise Belçika ekibi Anderlecht ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, bu turdan galip ayrılması durumunda Olympiakos veya Rangers ile son 16 turunda karşılaşacak.

Maç Tarihleri

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ilk maçlar 13 Şubat, rövanş karşılaşmaları ise 20 Şubat'ta yapılacak.

Play-off Eşleşmeleri

Play-off turundaki eşleşmeler şu şekildedir:

  • AZ Alkmaar (Hollanda) - Galatasaray
  • Fenerbahçe - Anderlecht (Belçika)
  • Twente (Hollanda) - Bodo/Glimt (Norveç)
  • PAOK (Yunanistan) - FCSB (Romanya)
  • Union Saint-Gilloise (Belçika) - Ajax (Hollanda)
  • Midtjylland (Danimarka) - Real Sociedad (İspanya)
  • Ferencvaros (Macaristan) - Viktoria Plzen (Çekya)
  • Porto (Portekiz) - Roma (İtalya)

İLGİLİ HABERLER

2025 Promosyonlarında Yapı Kredi Rekor Kırıyor: 82.100 TL ödeyecek

Kiracılara Müjde: 48 Ay Süresince 8.000 TL Kira Desteği!

Çevre Bakanlığı'ndan Memur Alım İlanı: 40 Denetmen Yardımcısı Alınacak!

KPSS ile 4 İlde Zabıta ve İtfaiye Memuru Alımı Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trabzonspor Kayseri'ye Gitti: Maç Hazırlıkları Tamamlandı
2
MKE Ankaragücü, Geçmişi Geride Bırakıp Geleceğe Odaklandı
3
Bursa Büyükşehir Belediyespor Hentbol Takımı Zirveye Odaklandı
4
UEFA Avrupa Ligi'nde Son 16 Play-off Eşleşmeleri Belli Oldu
5
Samsunspor, RAMS Başakşehir Maçına Hazır
6
Fenerbahçe'nin Yeni Transferi Ognjen Mimovic İstanbul'a Geldi
7
Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'ne Veda Etti: Hayal Kırıklığı ve Performans Değerlendirmesi

İstanbul'dan Müjde! Halkbank 81.500 TL Maaş Promosyonu Açıklamalarına Katıldı

KPSS ile 4 İlde Zabıta ve İtfaiye Memuru Alımı Başladı

Çevre Bakanlığı'ndan Memur Alım İlanı: 40 Denetmen Yardımcısı Alınacak!

Kırıkkale'den Eğitim Desteği Müjdesi: 27-31 Ocak Tarihleri Arasında Başvurular Alınacak

Ramazan Öncesi Zeytinyağı İndiriminde Şok Fiyat: 189 TL!

Kiracılara Müjde: 48 Ay Süresince 8.000 TL Kira Desteği!

Çevre Bakanlığı'ndan Emlak Fırsatı: 20 İl, 63 Arsa Satışı

Sağlık Bakanlığı İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya'dahil KPSS'siz 9.000 Personel Alacak!

Ankara'da 60 Yaş Üstü ve Öğrencilere Toplu Taşıma Yasağı

2025'te Yeni Destek Açıklandı! Eğitim Desteği 6100 TL Olacak!

2025 Promosyonlarında Yapı Kredi Rekor Kırıyor: 82.100 TL ödeyecek

Emeklilere İkramiye Müjdesi: 9.000 TL Olabilir