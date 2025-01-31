UEFA Avrupa Ligi'nde Son 16 Play-off Eşleşmeleri Belli Oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde Kura Çekimleri Gerçekleşti

UEFA Avrupa Ligi'nin son 16 play-off turu kura çekimleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapıldı. Bu önemli etkinlikte Türk takımları Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belirlendi.

Galatasaray ve AZ Alkmaar Eşleşmesi

Sarı-kırmızılı ekip Galatasaray, play-off turunda Hollanda'nın AZ Alkmaar takımıyla eşleşti. Galatasaray, bu turu geçmesi halinde Manchester United veya Tottenham karşısında son 16 turunda mücadele edecek.

Fenerbahçe ve Anderlecht Karşılaşması

Fenerbahçe ise Belçika ekibi Anderlecht ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, bu turdan galip ayrılması durumunda Olympiakos veya Rangers ile son 16 turunda karşılaşacak.

Maç Tarihleri

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ilk maçlar 13 Şubat, rövanş karşılaşmaları ise 20 Şubat'ta yapılacak.

Play-off Eşleşmeleri

Play-off turundaki eşleşmeler şu şekildedir: