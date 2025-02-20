UEFA Avrupa Ligi'nde Son 16 Turuna Yükselen Takımlar Belli Oldu

Son 16 Turu Takımları Belli Oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükselen 4 takım kesinleşti. Avrupa futbolunun en önemli organizasyonlarından biri olan UEFA Avrupa Ligi'nin play-off etabında yapılan rövanş karşılaşmaları sonucunda, AZ Alkmaar, Bodo/Glimt, FCSB ve Roma, adlarını son 16 turuna yazdırmayı başardı.

Play-off Turu Sonuçları

Deplasmanda 4-1 mağlup olduğu AZ Alkmaar ile oynadığı karşılaşmada Galatasaray, rövanşta 2-2 berabere kalarak elendi. Bununla birlikte, milli futbolcu Zeki Çelik'in forma giydiği Roma ise sahasında Porto'yu 3-2 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Play-off turunda, TSİ 20.45'te oynanan rövanş maçlarının sonuçları ise şu şekildedir:

Bodo/Glimt (Norveç) - Twente (Hollanda): 5-2 (Uzatmalarda) (1-2)

Galatasaray - AZ Alkmaar (Hollanda): 2-2 (1-4)

FCSB (Romanya) - PAOK (Yunanistan): 2-0 (2-1)

Roma (İtalya) - Porto (Portekiz): 3-2 (1-1)

Bu sonuçlarla birlikte, AZ Alkmaar, Bodo/Glimt, FCSB ve Roma, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalan takımlar arasında yer aldı.