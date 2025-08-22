UEFA Avrupa Ligi Play-off'ta İlk Maçlar Tamamlandı — Samsunspor 2-1 Yenildi

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ilk maçlar tamamlandı

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk ayağı tamamlandı. Turnuvanın bu aşamasında 12 maç oynandı ve takımlar rövanş için avantaj peşinde.

Samsunspor, deplasmanda Panathinaikos'a 2-1 yenildi.

Karşılaşmaların rövanşları 27-28 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Alınan sonuçlar

Midtjylland (Danimarka) - KuPS Kuopio (Finlandiya): 4-0

Malmö (İsveç) - Sigma Olomouc (Çekya): 3-0

Brann (Norveç) - AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-1

Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Dinamo Kiev (Ukrayna): 3-1

Shkendija (Kuzey Makedonya) - Ludogorets (Bulgaristan): 2-1

Panathinaikos (Yunanistan) - Samsunspor: 2-1

Zrinjski (Bosna Hersek) - Utrecht (Hollanda): 0-2

Slovan Bratislava (Slovakya) - Young Boys (İsviçre): 0-1

Lech Poznan (Polonya) - Genk (Belçika): 1-5

Aberdeen (İskoçya) - FCSB (Romanya): 2-2

Rijeka (Hırvatistan) - PAOK (Yunanistan): 1-0

Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Braga (Portekiz): 0-4