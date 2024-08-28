UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu Rövanş Maçları Yarın Başlıyor

UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu Rövanşları
Yarın, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş karşılaşmaları heyecanı yaşanacak. Futbolseverler, kritik maçları takip etmek için sabırsızlanıyor.
Maç Programı
Aşağıda yer alan karşılaşmaların programı ve ilk maçlarda elde edilen sonuçlar şu şekildedir:
- 20.00: Petrocub (Moldova) - Ludogorets (Bulgaristan) (0-4)
- 20.00: APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - RFS (Letonya) (1-2)
- 20.00: Elfsborg (İsveç) - Molde (Norveç) (1-0)
- 21.00: Anderlecht (Belçika) - Dinamo Minsk (Belarus) (1-0)
- 21.00: Ajax (Hollanda) - Jagiellonia (Polonya) (4-1)
- 21.00: Beşiktaş - Lugano (İsviçre) (3-3)
- 21.30: Steaua Bükreş (Romanya) - LASK (Avusturya) (1-1)
- 21.45: Hearts (İskoçya) - Viktoria Plzen (Çekya) (0-1)
- 22.00: TSC (Sırbistan) - Maccabi Tel Aviv (İsrail) (0-3)
- 22.00: Shamrock Rovers (İrlanda) - PAOK (Yunanistan) (0-4)
- 22.00: Borac (Bosna Hersek) - Ferencvaros (Macaristan) (0-0)
- 22.00: Rapid Wien (Avusturya) - Braga (Portekiz) (1-2)
Karşılaşmalar futbolseverler için büyük bir heyecan kaynağı olacak. Tüm takımlara başarılar dileriz!