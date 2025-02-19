UEFA Avrupa Ligi Rövanşları: Galatasaray ve Fenerbahçe Haydi Sahaya!

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu rövanşları yarın futbolseverleri bekliyor. Avrupa'nın kulüp düzeyindeki en prestijli ikinci organizasyonunda heyecan artıyor.

Yarın saat 20.45'te Galatasaray, 4-1'lik deplasman mağlubiyetinin rövanşında Hollanda ekibi AZ Alkmaar'ı konuk edecek. Bu kritik karşılaşmanın sonucunda Galatasaray, adını son 16 turuna yazdırmak için mücadele edecek.

Diğer yandan, Fenerbahçe, 3-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Belçika temsilcisi Anderlecht ile TSİ 23.00'te karşılaşacak. Fenerbahçe, bu deplasmanda da galip gelerek rahat bir şekilde son 16 turuna geçmeyi hedefliyor.

Söz konusu play-off turunda, lig aşamasını geride bırakan ilk 8 takımın arasında yer alan Lazio, Athletic Bilbao, Manchester United, Tottenham, Eintracht Frankfurt, Olimpik Lyon, Olympiakos ve Rangers da bulunuyor. Bu takımların yer alacağı son 16 turunun kura çekimi ise 21 Şubat Cuma günü gerçekleşecek.

Play-off turunda yarınki rövanş maçları programı (TSİ) ise şu şekilde: