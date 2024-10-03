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UEFA Avrupa Ligi: Twente, Fenerbahçe'yi İlk Yarım Süzgecinde Geride Bıraktı

Twente, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Fenerbahçe karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Yayın Tarihi: 03.10.2024 22:54
Güncelleme Tarihi: 03.10.2024 22:54
UEFA Avrupa Ligi: Twente, Fenerbahçe'yi İlk Yarım Süzgecinde Geride Bıraktı

UEFA Avrupa Ligi'nde Dikkat Çeken İlk Yarı

UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Twente, Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısı, ev sahibi takım Twente'nin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maçın Öne Çıkan Anları

Erken Tehlikeler

Karşılaşma 2. dakikada Lammers’in pasıyla başladı. Vlap, ceza sahasının sol çaprazında topla buluştu fakat Fenerbahçe kalecisi Livakovic, şutu kontrol etmeyi başardı. Fenerbahçe'nin Kaçırdığı Fırsatlar

23. dakikada Fenerbahçe, En-Nesyri ile Tadic’in etkili paslaşmalarında net bir gol pozisyonu yakaladı. Tadic’in, yakın direğe yaptığı şutta Livakovic topu oyun alanına çelerek tehlikeyi savuşturdu.

Ev Sahibi Ekibin Golü

29. dakikada Twente, Steijn'in pasıyla öne geçti. Regeer’in arka direğe aşırdığı topu altıpasın solunda Vlap, gole dönüştürdü: 1-0. Son Dakika Tehlikesi

İlk yarının sonlarına doğru, 32. dakikada Regeer’in ceza sahasında Amrabat’tan sıyrılarak yaptığı şutta, yine kaleci Livakovic devreye girdi ve topu kurtardı.

İlk yarı, 1-0’lık skor ile Twente’nin üstünlüğü ile tamamlandı.

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