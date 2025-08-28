UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi Kura Çekimi Yarın Monako'da

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi kuraları yarın Monako'da çekilecek

2025/26 sezonu UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi lig aşaması eşleşmeleri yarın Monako'da yapılacak kura çekimiyle belirleniyor. Avrupa'nın iki ve üç numaralı organizasyonlarının grup kuraları, futbolseverlere önümüzdeki dönemin fikstürünü sunacak.

Hangi takımların durumu nasıl şekillenecek?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında Benfica'ya 1-0 yenilerek organizasyondan elendi ve böylece Avrupa Liginde yoluna devam edecek.

Samsunspor, play-off turunda Yunan ekibi Panathinaikos'u elemesi durumunda Avrupa Ligi grup aşamasına yükselecek; aksi takdirde Konferans Ligi'nde mücadele edecek.

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turunda İsviçre ekibi Lausanne'ı ezer veya elemesi durumunda lig aşamasında yer alacak; elenmesi halinde ise Avrupa'ya erken veda edecek.

İstanbul Başakşehir, play-off turunda Romanya'nın Universitatea Craiova takımını geçmesi halinde turnuvada lig aşamasına katılacak.

Fikstür ve maç tarihleri ne zaman açıklanacak?

Kura çekimlerinde takımların grupları belirlendikten sonra fikstür, maç tarihleri ve başlama saatleri daha sonra duyurulacak. Bu bilgiler en geç 31 Ağustos Pazar günü kamuoyuna açıklanacak.

Ayrıca, UEFA Avrupa Ligi finali İstanbul'daki Tüpraş Stadı'nda oynanacak.