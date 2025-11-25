UEFA’dan Asen Albayrak’a Görev: Kadınlar U19 B2 Grubu Arnavutluk’ta

FIFA kokartlı hakem Asen Albayrak, 25 Kasım-1 Aralık 2025 tarihlerinde Arnavutluk’ta düzenlenecek UEFA Kadınlar 19 Yaş Altı B2 Grubu müsabakalarında görev yapacak.

Turnuvada yer alan takımlar arasında Arnavutluk, Lüksemburg, Slovakya ve Lihtenştayn bulunuyor. Organizasyon, genç kadın futboluna katkı sağlayacak maçlara ev sahipliği yapacak.

Ayrıca, FIFA kokartlı yardımcı hakem Arzu Görgün de turnuvada yardımcı hakem olarak görev yapacak.

