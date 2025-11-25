UEFA’dan Asen Albayrak’a Görev: Kadınlar U19 B2 Grubu Arnavutluk’ta

UEFA’dan Asen Albayrak’a görev

UEFA Kadınlar 19 Yaş Altı B2 Grubu Arnavutluk’ta

FIFA kokartlı hakem Asen Albayrak, 25 Kasım-1 Aralık 2025 tarihleri arasında Arnavutluk’ta düzenlenecek UEFA Kadınlar 19 Yaş Altı B2 Grubu müsabakalarında görev alacak.

Turnuvada yer alan takımlar arasında Arnavutluk, Lüksemburg, Slovakya ve Lihtenştayn bulunuyor. Organizasyon, genç kadın futboluna katkı sağlayacak maçlara ev sahipliği yapacak.

Ayrıca, FIFA kokartlı yardımcı hakem Arzu Görgün de turnuvada yardımcı hakem olarak görev yapacak.

FIFA KOKARTLI HAKEM ASEN ALBAYRAK, 25 KASIM - 1 ARALIK 2025 TARİHLERİ ARASINDA ARNAVUTLUK'TA DÜZENLENECEK UEFA KADINLAR 19 YAŞ ALTI B2 GRUBU MÜSABAKALARINDA GÖREV ALACAK.