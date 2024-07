UEFA'dan Atilla Karaoğlan'a görev! Şampiyonlar Ligi Eleme Turu'nda düdük çalacak

ATİLLA KARAOĞLAN ŞAMPİYONLAR LİGİ ELEME TURU'NDA GÖREV ALACAK



FIFA kokartlı Türk hakem Atilla Karaoğlan, UEFA Şampiyonlar Ligi birinci eleme turu rövanş maçında görev alacak. Karadağ'ın Decic ile Galler'in The New Saints takımları arasında oynanacak bu önemli karşılaşmada düdük çalacak olan Karaoğlan, başarılı hakemlik kariyerine bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor.

Karadağ'ın başkenti Podgorica'daki Gradski Podgorica stadyumunda gerçekleşecek olan Decic - The New Saints maçı, Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak. Bu kritik mücadelede Atilla Karaoğlan'a yardımcı hakemler olarak Ceyhun Sesigüzel ve Cevdet Kömürcüoğlu eşlik edecek.



Karşılaşmada dördüncü hakem olarak Çağdaş Altay görev alacak. VAR hakemi olarak Abdulkadir Bitigen ve AVAR olarak Erkan Engin atanmış durumda. Bu Türk hakem ekibi, Şampiyonlar Ligi eleme turu maçının adil ve düzgün bir şekilde yönetilmesi için sahada olacak.



ATİLLA KARAOĞLAN'IN BAŞARILARI

Atilla Karaoğlan, FIFA kokartlı bir hakem olarak uluslararası alanda birçok önemli maçta görev almıştır. Kariyeri boyunca sergilediği performans ve tarafsız yönetim tarzı ile dikkat çeken Karaoğlan, bu karşılaşmada da yeteneklerini bir kez daha sergileyecek. Şampiyonlar Ligi eleme turlarında görev almak, Karaoğlan'ın kariyerine önemli bir değer katacak.

Decic ile The New Saints takımları arasındaki bu rövanş maçı, her iki takım için de büyük önem taşıyor. İlk maçın sonuçları göz önüne alındığında, takımların gruplara kalma hedefiyle sahaya çıkacakları bu mücadele, heyecan verici anlara sahne olacak. Türk hakemlerin görev alacağı bu karşılaşma, aynı zamanda Türk futbol hakemliğinin uluslararası alandaki prestijini de artıracak.



Karşılaşmada VAR sistemi de kullanılacak ve bu önemli görev Abdulkadir Bitigen tarafından üstlenilecek. AVAR olarak ise Erkan Engin görev yapacak. VAR ve AVAR hakemleri, karşılaşmada olası tartışmalı pozisyonların adil bir şekilde değerlendirilmesi için kritik bir rol üstlenecek.