UEFA, Halil Umut Meler'i İrlanda-Bulgaristan Maçında Görevlendirdi

UEFA'dan Halil Umut Meler'e Önemli Görev

FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, yarın İrlanda Cumhuriyeti ile Bulgaristan arasında düzenlenecek UEFA Uluslar Ligi play-off rövanş müsabakasını yönetecek.

Maç Detayları

Karşılaşma, Dublin şehrindeki Aviva Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak. Meler'in yardımcı hakemleri İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara olacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Mehmet Türkmen olarak belirlendi.

VAR Görevlisi

İlgili maçta VAR görevini Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Dennis Johan Higler, AVAR görevini ise yine aynı federasyondan Ingmar Oostrom üstlenecek.