UEFA, Kadınlar Avrupa Kupası ile Futbol Gelirlerini Artırıyor

UEFA, Yeni Kadınlar Avrupa Kupası’nı Duyurdu

UEFA, gelecek sezondan itibaren kadın futboluna yönelik önemli bir adım atıyor. Kadınlar Avrupa Kupası'nın organize edileceği ve Kadınlar Şampiyonlar Ligi formatının değişeceği açıklandı. Bu yenilikle birlikte, kadın futbolunda sürdürülebilir gelir artışı hedefleniyor.

Finansal Destek ve Gelir Dağılımı

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan gelen bilgiye göre, yeni sistemle UEFA, ilk olarak 37,7 milyon avroluk bir gelir dağıtmayı planlıyor. İlerleyen dönemlerde ise bu rakamın 46,7 milyon avro olacağı tahmin ediliyor. Bu miktarın tamamı, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ne katılan kulüpler ve yeni başlayacak UEFA Kadınlar Avrupa Kupası'na katılan takımlar arasında paylaşılacak.

Katılım ve Performansa Dayalı Gelirler

2025 ile 2027 yılları arasında lig aşamasına katılan kulüpler toplamda 18,2 milyon avrodan yararlanacak. Bu rakam, 2027-2030 döneminde ise 24,1 milyon avroya yükselecek. Gelirlerin %50'si kulüplere katılım, %50'si ise performansa bağlı olarak dağıtılacak.

Katılımcı Kulüpler ve Şampiyon Takımlar

2025-2027 yılları arasında katılımcı kulüpler, her biri için 505 bin avro kazanacak. Şampiyon takımlar ise ilk iki sezonda 1 milyon 995 bin avro ve 2027-2028 sezonundan itibaren 2 milyon 800 bin avro net kazanç elde edebilecek. Bu durum, mevcut düzende %99’luk bir artış sağlıyor.

Elit Takımlar İçin Ekstra Kazançlar

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi eleme turlarında elenen takımlar da, 2025-2027 arasında 7,7 milyon avro ve 2027-2030 dönemi için 9,1 milyon avrodan faydalanacak. Her tur için sabit bir miktar ve performans bonusu alınacak.

Kadınlar Avrupa Kupası'nın Geleceği

UEFA Kadınlar Avrupa Kupası'na ayrılan toplam para 2025-2027 dönemi için 5,6 milyon avro olacak ve 2027-2030 yıllarında bu rakam 6,2 milyon avroya yükselecek. Katılımcı kulüplerin, ulaştıkları her tur için sabit bir miktar kazanması bekleniyor.