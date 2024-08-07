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UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu İlk Ayak Maçları Gerçekleşti

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda 4 maç oynandı, sonuçlar ve detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 23:37
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 23:37
UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu İlk Ayak Maçları Gerçekleşti

UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu İlk Ayağı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonlarından biri olan UEFA Konferans Ligi, 3. eleme turu ilk ayağıyla devam ediyor. Dört karşılaşmanın yer aldığı bu turda, takımlar kıyasıya mücadele etti.

Öne Çıkan Maçlar

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Avusturya'nın Rapid Wien ekibine elenirse, Konferans Ligi'ndeki rakibi belli olacak. Bu bağlamda St. Gallen, Polonya'nın Slask Wroclaw takımını 2-0'lık skorla mağlup etti.

Açık Sonuçlar

Turun ilk ayağı, yarın gerçekleştirilecek 25 maçla son bulacak. Rövanş karşılaşmaları ise 13-15 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Aşağıda oynanan karşılaşmalardan bazı sonuçlar yer alıyor:

  • Paksi (Macaristan) - Mornar (Karadağ): 3-0
  • Hacken (İsveç) - Paide (Estonya): 6-1
  • Kopenhag (Danimarka) - Banik Ostrava (Çekya): 1-0
  • St. Gallen (İsviçre) - Slask Wroclaw (Polonya): 2-0

Futbolseverler, rövanş karşılaşmalarını heyecanla bekliyor. Takımların performansları ve sonuçları, bu tura damgasını vuran olaylar olacak.

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