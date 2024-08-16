UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu Rövanş Sonuçları

UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu Rövanş Maçları

Avrupa'nın üçüncü büyük futbol organizasyonu olarak tanınan UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçları tamamlandı. Toplamda 26 maçın oynandığı süreçte takımlar performanslarını sergiledi.

Başakşehir ve Trabzonspor'un Durumu

RAMS Başakşehir, İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic ile play-off turunda eşleşerek bu turda ilerledi. Trabzonspor ise UEFA Avrupa Ligi'nden elenerek St. Gallen ile karşılaşacak.

3. Eleme Turu Rövanç Sonuçları

Bugün gerçekleşen maçların sonuçları şu şekilde:

Flora Tallinn (Estonya) - Vikingur Reykjavik (İzlanda): 1-2 (1-1)

Pyunik (Ermenistan) - Ordabasy (Kazakistan): 1-0 (1-0)

Sabah (Azerbaycan) - St Patrick's Athletic (İrlanda): 0-1 (0-1)

Legia (Polonya) - Brondby (Danimarka): 1-1 (3-2)

Zira (Azerbaycan) - Osijek (Hırvatistan): 2-2 (1-1) (Penaltılar 2-1)

Hapoel Beer Sheva (İsrail) - Mlada Boleslav (Çekya): 2-4 (1-1)

Tromsö (Norveç) - Kilmarnock (İskoçya): 0-1 (2-2)

Brann (Norveç) - St Mirren (İskoçya): 3-1 (1-1)

Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) - CSKA 1948 (Bulgaristan): 4-0 (1-2)

Djurgarden (İsveç) - Ilves (Finlandiya): 3-1 (1-1)

CFR Cluj (Romanya) - Maccabi Petah Tikva (İsrail): 1-0 (1-0)

Banik Ostrava (Çekya) - Kopenhag (Danimarka): 1-0 (0-1) (Penaltılar 1-2)

Sheriff (Moldova) - Olimpija Ljubljana (Slovenya): 0-1 (0-3)

AEK (Yunanistan) - Noah (Ermenistan): 1-0 (1-3)

RAMS Başakşehir - Iberia (Gürcistan): 2-0 (1-0)

Vojvodina (Sırbistan) - Maribor (Slovenya): 1-0 (1-2) (Penaltılar 2-4)

Drita (Kosova) - Auda (Letonya): 3-1 (0-1)

Zrinjski (Bosna Hersek) - Botev Plovdiv (Bulgaristan): 2-0 (1-2)

Wisla Krakow (Polonya) - Spartak Trnava (Slovakya): 3-1 (1-3) (Penaltılar 12-11)

Gent (Belçika) - Silkeborg (Danimarka): 3-2 (2-2)

Slask Wroclaw (Polonya) - St. Gallen (İsviçre): 3-2 (0-2)

Larne (Kuzey İrlanda) - Ballkani (Kosova): 0-1 (1-0) (Penaltılar 4-1)

Decic (Karadağ) - HJK (Finlandiya): 0-1 (0-1) (Penaltılar 3-4)

Puskas Akademia (Macaristan) - Ararat-Armenia (Ermenistan): 3-3 (1-0)

Hajduk Split (Hırvatistan) - Ruzomberok (Slovakya): 0-1 (0-0)

Vitoria (Portekiz) - Zürich (İsviçre): 2-0 (3-0)

Not: İlk maçların sonuçları ve penaltı atışları parantez içinde belirtilmiştir.