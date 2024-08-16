Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu Rövanş Sonuçları

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçları sona erdi; Başakşehir'in rakibi St. Patrick's Athletic oldu.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 01:07
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 01:07
UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu Rövanş Sonuçları

UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu Rövanş Maçları

Avrupa'nın üçüncü büyük futbol organizasyonu olarak tanınan UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçları tamamlandı. Toplamda 26 maçın oynandığı süreçte takımlar performanslarını sergiledi.

Başakşehir ve Trabzonspor'un Durumu

RAMS Başakşehir, İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic ile play-off turunda eşleşerek bu turda ilerledi. Trabzonspor ise UEFA Avrupa Ligi'nden elenerek St. Gallen ile karşılaşacak.

3. Eleme Turu Rövanç Sonuçları

Bugün gerçekleşen maçların sonuçları şu şekilde:

  • Flora Tallinn (Estonya) - Vikingur Reykjavik (İzlanda): 1-2 (1-1)
  • Pyunik (Ermenistan) - Ordabasy (Kazakistan): 1-0 (1-0)
  • Sabah (Azerbaycan) - St Patrick's Athletic (İrlanda): 0-1 (0-1)
  • Legia (Polonya) - Brondby (Danimarka): 1-1 (3-2)
  • Zira (Azerbaycan) - Osijek (Hırvatistan): 2-2 (1-1) (Penaltılar 2-1)
  • Hapoel Beer Sheva (İsrail) - Mlada Boleslav (Çekya): 2-4 (1-1)
  • Tromsö (Norveç) - Kilmarnock (İskoçya): 0-1 (2-2)
  • Brann (Norveç) - St Mirren (İskoçya): 3-1 (1-1)
  • Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) - CSKA 1948 (Bulgaristan): 4-0 (1-2)
  • Djurgarden (İsveç) - Ilves (Finlandiya): 3-1 (1-1)
  • CFR Cluj (Romanya) - Maccabi Petah Tikva (İsrail): 1-0 (1-0)
  • Banik Ostrava (Çekya) - Kopenhag (Danimarka): 1-0 (0-1) (Penaltılar 1-2)
  • Sheriff (Moldova) - Olimpija Ljubljana (Slovenya): 0-1 (0-3)
  • AEK (Yunanistan) - Noah (Ermenistan): 1-0 (1-3)
  • RAMS Başakşehir - Iberia (Gürcistan): 2-0 (1-0)
  • Vojvodina (Sırbistan) - Maribor (Slovenya): 1-0 (1-2) (Penaltılar 2-4)
  • Drita (Kosova) - Auda (Letonya): 3-1 (0-1)
  • Zrinjski (Bosna Hersek) - Botev Plovdiv (Bulgaristan): 2-0 (1-2)
  • Wisla Krakow (Polonya) - Spartak Trnava (Slovakya): 3-1 (1-3) (Penaltılar 12-11)
  • Gent (Belçika) - Silkeborg (Danimarka): 3-2 (2-2)
  • Slask Wroclaw (Polonya) - St. Gallen (İsviçre): 3-2 (0-2)
  • Larne (Kuzey İrlanda) - Ballkani (Kosova): 0-1 (1-0) (Penaltılar 4-1)
  • Decic (Karadağ) - HJK (Finlandiya): 0-1 (0-1) (Penaltılar 3-4)
  • Puskas Akademia (Macaristan) - Ararat-Armenia (Ermenistan): 3-3 (1-0)
  • Hajduk Split (Hırvatistan) - Ruzomberok (Slovakya): 0-1 (0-0)
  • Vitoria (Portekiz) - Zürich (İsviçre): 2-0 (3-0)

Not: İlk maçların sonuçları ve penaltı atışları parantez içinde belirtilmiştir.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ son dakika açıkladı! İstanbul, Ankara dahil 32 il için başvurular başladı!

İşsizlik sorununa çözüm o 7 belediyeden geldi! KPSS şartı olmadan onlarca kadro alımı başladı

Emekliye, memura, asgari ücretliye faizsiz kredi! Limit 50.000 TL'ye yükseltildi

Akbank Ağustos promosyonunu güncelledi! 36.800 TL ile uçuşa geçti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Emekliye, memura, asgari ücretliye faizsiz kredi! Limit 50.000 TL'ye yükseltildi

Son Dakika! Ödemeler direkt IBAN'a akıyor: 48 saat içinde hesabınızda!

Akbank Ağustos promosyonunu güncelledi! 36.800 TL ile uçuşa geçti

Ulaşımda Yeni Destek Programı! Gençlere Özel Yüzde 15 İndirim Başladı

Halkbank elini cebine attı! 1200 TL- 1500 TL geri ödeme yapacak

Emeklilere sıfır destek paketi! Kamu Bankasında 7 dev fırsat

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı! Geri sayım yakında başlayacak

TOKİ son dakika açıkladı! İstanbul, Ankara dahil 32 il için başvurular başladı!

KPSS'siz devlet kapısında iş bulma hayali gerçek oluyor! MEB 1714 personel alımını paylaştı

TOKİ’den 43 ilde 2+1 3+1 konut projesi! 60 ay vade ile yüzlerce konut için 19 Ağustos son

İşsizlik sorununa çözüm o 7 belediyeden geldi! KPSS şartı olmadan onlarca kadro alımı başladı

Ağustos'ta Renault fırtınası! Sıfır faizle araba sahibi olmanın yolu açıldı!