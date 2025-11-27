UEFA Konferans Ligi: Breidablik 1-0 Samsunspor — Maç Devam Ediyor
UEFA Konferans Ligi’nin 4. haftasında Samsunspor, deplasmanda İzlanda ekibi Breidablik ile karşılaşıyor.
İlk 15 Dakika
Mücadelenin 15. dakikası tamamlandı ve ev sahibi ekip Breidablik, 1-0’lık üstünlüğüyle önde bulunuyor.
Maç devam ediyor; ilerleyen dakikalarda yaşanacak gelişmelerle birlikte karşılaşmanın seyri değişebilir.
