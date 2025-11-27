UEFA Konferans Ligi: Breidablik 1-0 Samsunspor — Maç Devam Ediyor

UEFA Konferans Ligi 4. haftasında Samsunspor, deplasmanda Breidablik karşısında 15. dakikada 1-0 geride; mücadele devam ediyor.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 23:35
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 23:35
UEFA Konferans Ligi’nin 4. haftasında Samsunspor, deplasmanda İzlanda ekibi Breidablik ile karşılaşıyor.

İlk 15 Dakika

Mücadelenin 15. dakikası tamamlandı ve ev sahibi ekip Breidablik, 1-0’lık üstünlüğüyle önde bulunuyor.

Maç devam ediyor; ilerleyen dakikalarda yaşanacak gelişmelerle birlikte karşılaşmanın seyri değişebilir.

