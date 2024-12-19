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UEFA Konferans Ligi: Cercle Brugge 0 - 0 RAMS Başakşehir (İlk Yarı)

UEFA Konferans Ligi'nde ilk yarı, Cercle Brugge ile RAMS Başakşehir arasında 0-0 sona erdi.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 23:58
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 23:58
UEFA Konferans Ligi: Cercle Brugge 0 - 0 RAMS Başakşehir (İlk Yarı)

UEFA Konferans Ligi'nde İlk Yarıda Gol Yok

Bu akşam UEFA Konferans Ligi'nde gerçekleştirilen maçta Belçika temsilcisi Cercle Brugge ile Türk ekibi RAMS Başakşehir karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısı, her iki takımın da gol bulamadığı 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.

Maçın 6. dakikasında ev sahibi Cercle Brugge, gole yaklaşan ilk fırsatı yakaladı. Sol kanattan yapılan ortayı savunmadan seken topa önünde bulan Augusto, dönerek şutunu çekti. Ancak kaleci Muhammed topu kornere çelmeyi başardı. Devamında yükselen topa Magnee gelişine vurdu fakat şutu yan direğe çarparak auta gitti.

29. dakikada Başakşehir'in atağında ise Lima, sol kanattan altıpas önüne yaptığı ortada Kemen ile bir fırsat yakaladı. Kemen'in kafa vuruşu, üstten dışarı gitti.

Dakikalar 33'ü gösterdiğinde, Başakşehir önemli bir fırsatı değerlendiremedi. Kemen, kendi yarı sahasından sürdüğü topla rakip ceza sahası önüne kadar geldi ve sağ kanattaki Duarte’ye pas attı. Duarte’nin ortasında Davidson'dan seken topu önünde bulan Crespo, yakın mesafeden kafa vurdu ancak meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

Maçın ilk yarısı, her iki takımın da etkili olamadığı mücadeleyle 0-0 sona erdi. Futbolseverler, ikinci yarıda daha fazla heyecan ve gol bekliyor.

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