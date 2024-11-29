UEFA Konferans Ligi'nde 4. Hafta Sonuçları

UEFA Konferans Ligi'nde 4. Hafta Tamamlandı

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan dolu 4. hafta, tüm maçların tamamlanmasıyla sona erdi. Dün yapılan karşılaşmada, RAMS Başakşehir, sahasında Moldova ekibi Petrocub ile 1-1 berabere kaldı.

Bugün Oynanan Maçların Sonuçları

4. haftada gerçekleştirilen 17 müsabakadan elde edilen sonuçlar şu şekilde:

Astana -Vitoria: 1-1

-Vitoria: 1-1 Molde -APOEL: 0-1

-APOEL: 0-1 Heidenheim -Chelsea: 0-2

-Chelsea: 0-2 Cercle Brugge -Hearts: 2-0

-Hearts: 2-0 The New Saints -Djurgarden: 0-1

-Djurgarden: 0-1 St. Gallen -TSC: 2-2

-TSC: 2-2 Panathinaikos -HJK: 1-0

-HJK: 1-0 Borac -LASK: 2-1

-LASK: 2-1 Celje -Jagiellonia: 3-3

-Jagiellonia: 3-3 Dinamo Minsk -Kopenhag: 1-2

-Kopenhag: 1-2 Noah -Vikingur: 0-0

-Vikingur: 0-0 Fiorentina -Pafos: 3-2

-Pafos: 3-2 Rapid Wien -Shamrock Rovers: 1-1

-Shamrock Rovers: 1-1 Omonoia -Legia Varşova: 0-3

-Legia Varşova: 0-3 Olimpija Ljubljana -Larne: 1-0

-Larne: 1-0 Lugano -Gent: 2-0

-Gent: 2-0 Mlada Boleslav-Real Betis: 2-1

Bu sonuçlarla birlikte, takımların puan durumları ve grup sıralamaları şekillenmeye devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.