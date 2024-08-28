UEFA Konferans Ligi'nde Başakşehir ve Gent Zaferle Yükseldi

UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu Başladı

Avrupa futbolunun üçüncü en prestijli kulüp turnuvası olan UEFA Konferans Ligi'nde play-off aşaması sona erdi ve takımlar lig aşamasına yükselmek için mücadele ettiler.

BASAKŞEHİR RAKİBİ ST. PATRICKS'İ GEÇTİ

İstanbul temsilcisi BASAKŞEHİR, play-off turunun rövanşında, ilk maçta İrlanda'nın St. Patricks takımıyla deplasmanda 0-0 berabere kalmıştı. Ancak, evinde oynadığı maçta 2-0'lık skor ile galip gelerek bir üst tura adını yazdırdı.

GENT MAÇI KAZANDI

Günün bir diğer önemli karşılaşmasında, Belçika'nın Gent ekibi, ilk maçta Sırbistan'ın Partizan takımına 1-0 kaybetmişti. Gent, evinde oynadığı rövanş mücadelesinde rakibini 1-0 yenerek, lig aşamasına adım atan bir diğer takım oldu.