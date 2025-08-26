DOLAR
UEFA Konferans Ligi'nde play-off rövanşları yarın başlıyor

UEFA Konferans Ligi play-off rövanşları yarın başlıyor. Beşiktaş-Lausanne ve Universitatea Craiova-İstanbul Başakşehir eşleşmeleri 28 Ağustos Perşembe oynanacak.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 12:05
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 12:05
UEFA Konferans Ligi'nde play-off rövanşları yarın başlıyor

UEFA Konferans Ligi'nde play-off rövanşları yarın başlıyor

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş müsabakaları yarın başlayacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 3 numaralı organizasyonunda yarın ve perşembe günü yapılacak müsabakalarla lig aşamasına kalacak takımlar belirlenecek.

Beşiktaş, ilk maçta deplasmanda 1-1 berabere kaldığı İsviçre'nin Lausanne takımını 28 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de konuk edecek.

İstanbul Başakşehir ise ilk maçta sahasında 2-1 kaybettiği Romanya temsilcisi Universitatea Craiova'ya 28 Ağustos Perşembe günü saat 20.30'da konuk olacak.

Program ve önemli eşleşmeler (TSİ)

Yarın:

Riga (Letonya) - Sparta Prag (Çekya): (0-2)

Perşembe:

Noah (Ermenistan - Olimpija Ljubljana (Slovenya): ( 4-1)

Fredrikstad (Norveç) - Crystal Palace (İngiltere): (0-1)

Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Wolfsberger (Avusturya): (1-2)

RFS (Letonya) - Hamrun Spartans (Malta): (0-1)

Rapid Wien (Avusturya) - Györi (Macaristan): (1-2)

Beşiktaş - Lausanne-Sport (İsviçre): (1-1)

Universitatea Craiova (Romanya) - İstanbul Başakşehir: (2-1)

AZ Alkmaar (Hollanda) - Levski Sofya (Bulgaristan): (2-0)

CFR Cluj (Romanya) - Hacken (İsveç): (2-7)

Differdange (Lüksemburg) - Drita (Kosova): (1-2)

Brondby (Danimarka) - Strasbourg (Fransa): (0-0)

AEK (Yunanistan) - Anderlecht (Belçika): (1-1)

Banik Ostrava (Çekya) - Celje (Slovenya): (0-1)

Arda (Bulgaristan) - Rakow (Polonya): (0-1)

Fiorentina (İtalya) - Polissya (Ukrayna): (3-0)

Rayo Vallecano (İspanya) - Neman (Belarus): (1-0)

Linfield (Kuzey İrlanda) - Shelbourne (İrlanda): (1-3)

Dinamo City (Arnavutluk) - Jagiellonia (Polonya): (0-3)

Virtus (San Marino) - Breidablik (İzlanda) : (1-2)

Servette (İsviçre) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): (1-1)

Legia Varşova (Polonya) - Hibernian (İskoçya): (2-1)

Shamrock Rovers (İrlanda) - Santa Clara (Portekiz): (2-1)

Mainz 05 (Almanya) - Rosenborg (Norveç): (1-2)

