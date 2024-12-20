DOLAR
35,18 -0,26%
EURO
36,67 -0,57%
ALTIN
2.947,95 -0,51%
BITCOIN
3.365.618,1 1,11%

UEFA Konferans Ligi Play-Off Eşleşmeleri Belli Oldu

UEFA Konferans Ligi'nde play-off eşleşmeleri belirlendi, mücadeleler 13 ve 20 Şubat'ta gerçekleşecek.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 15:59
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 15:59
UEFA Konferans Ligi Play-Off Eşleşmeleri Belli Oldu

UEFA Konferans Ligi Play-Off Eşleşmeleri Belli Oldu

UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura töreniyle açıklandı. Bu eşleşmeler, Avrupa'nın üçüncü büyük kulüp turnuvasında adım adım ilerlemeyi hedefleyen takımlar için büyük bir önem taşıyor.

İki maç sonunda play-off turunu geçecek ekipler, UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükselmeye hak kazanacak. İlk maçlar 13 Şubat'ta, rövanş mücadeleleri ise 20 Şubat'ta oynanacak.

Lig aşamasında ilk 8 sırayı alan Chelsea (İngiltere), Vitoria (Portekiz), Fiorentina (İtalya), Rapid Wien (Avusturya), Djurgarden (İsveç), Lugano (İsviçre), Legia Varşova (Polonya) ve Cercle Brugge (Belçika) ile play-off turunu geçecek 8 takım, son 16 turunda yer alacak. Son 16, çeyrek ve yarı final kuraları ise 21 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

Play-Off Eşleşmeleri

  • Gent (Belçika) - Real Betis (İspanya)
  • Celje (Slovenya) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)
  • Kopenhag (Danimarka) - Heidenheim (Almanya)
  • Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)
  • TSC (Sırbistan) - Jagiellonia (Polonya)
  • Vikingur (İzlanda) - Panathinaikos (Yunanistan)
  • Molde (Norveç) - Shamrock Rovers (İrlanda)
  • Borac (Bosna Hersek) - Olimpija Ljubljana (Slovenya)

İLGİLİ HABERLER

Emeklilerin sessiz çığlığı yükseldi: 10 Bin Lira Seyyanen Zam İstendi

Öğrencilere 10.000 TL Eğitim Desteği: Dağıtımlara Başladı

Ocak Öncesi Emeklilere 20.000 TL Ek Ödeme Fırsatı!

Evlilik Hayalleri Yüksek Zamlarla Tehdit Altında: Yüzde 870 Zam

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sergen Yalçın İstanbul'a Gelerek Beşiktaş'ın Yeni Teknik Direktörü Olacak mı?
2
Ziraat Türkiye Kupası'nda Grup Maçları Fikstürü Belli Oldu
3
Fenerbahçe Opet, Alman Pivot Nyara Sabally'yi Transfer Etti
4
UEFA Konferans Ligi Play-Off Eşleşmeleri Belli Oldu
5
Türkiye Jokey Kulübü'nün Resim Yarışması Sergisi İzmir'de Açıldı
6
Adanaspor'un Yeni Taktik Anlayışı: Sol Bamba İle Başarı Vizyonu
7
Ziraat Türkiye Kupası Grupları Belli Oldu!

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek

Evlilik Hayalleri Yüksek Zamlarla Tehdit Altında: Yüzde 870 Zam

Öğrencilere 10.000 TL Eğitim Desteği: Dağıtımlara Başladı

Yeni Yıl Öncesi Ekmeğe Zam! Fırıncılar Açıklama Yaptı

2024'te Güvenlik Alanında Yeni İş Fırsatları: Jandarma ve Sahil Güvenlik Personel Alım İlanı

Faizsiz Taşıt Kredisi: 250.000 TL'ye Kadar Avantajlı Fırsatlar Açıklandı

TOKİ'den Konut Projesine Müjde! 31 Aralık'a Kadar Başvuru İmkanı

Emekli Zamlarında Kritik Tarih ve Hesaplamalar Yapıldı

Ocak Öncesi Emeklilere 20.000 TL Ek Ödeme Fırsatı!

Tarihi Zam: En Düşük Maaş 47.000 TL Oldu

Emeklilerin sessiz çığlığı yükseldi: 10 Bin Lira Seyyanen Zam İstendi

Çalışanlara 2025 Müjdesi: Asgari Ücret ile O Ödemelerde de Artış Bekleniyor