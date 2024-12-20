UEFA Konferans Ligi Play-Off Eşleşmeleri Belli Oldu

UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura töreniyle açıklandı. Bu eşleşmeler, Avrupa'nın üçüncü büyük kulüp turnuvasında adım adım ilerlemeyi hedefleyen takımlar için büyük bir önem taşıyor.

İki maç sonunda play-off turunu geçecek ekipler, UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükselmeye hak kazanacak. İlk maçlar 13 Şubat'ta, rövanş mücadeleleri ise 20 Şubat'ta oynanacak.

Lig aşamasında ilk 8 sırayı alan Chelsea (İngiltere), Vitoria (Portekiz), Fiorentina (İtalya), Rapid Wien (Avusturya), Djurgarden (İsveç), Lugano (İsviçre), Legia Varşova (Polonya) ve Cercle Brugge (Belçika) ile play-off turunu geçecek 8 takım, son 16 turunda yer alacak. Son 16, çeyrek ve yarı final kuraları ise 21 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

Play-Off Eşleşmeleri