UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu Rövanş Maçları Başlıyor

UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu Rövanşları Başlıyor
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üçüncü en önemli organizasyonu olan UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu rövanş maçları, 28 Ağustos ve 29 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.
İlk Maçlarda Eşitlik
Play-off turunun ilk mücadelelerinde, RAMS Başakşehir, dış sahada İrlanda'nın St. Patrick's Athletic ekibiyle 0-0 berabere kalırken; Trabzonspor ise İsviçre temsilcisi St. Gallen ile 0-0 eşitliği korudu.
Rövanş Maçları Programı
Rövanş müsabakalarının programı şu şekildedir:
- 28 Ağustos
RAMS Başakşehir - St. Patrick's Athletic (İrlanda) (0-0)
- Gent (Belçika) - Partizan (Sırbistan) (1-0)
- 29 Ağustos
Trabzonspor - St. Gallen (İsviçre) (0-0)
- Celje (Slovenya) - Pyunik (Ermenistan) (0-1)
- Drita (Kosova) - Legia (Polonya) (0-2)
- Paksi (Macaristan) - Mlada Boleslav (Çek Cumhuriyeti) (2-2)
- The New Saints (Wales) - Panevezys (Litvanya) (3-0)
- Zire (Azerbaycan) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) (0-6)
- Maribor (Slovenya) - Djurgarden (İsveç) (0-1)
- Astana (Kazakistan) - Brann (Norveç) (0-2)
- Heidenheim (Almanya) - Hacken (İsveç) (2-1)
- Kilmarnock (İskoçya) - Kopenhag (Danimarka) (0-2)
- Zrinjski (Bosna-Hersek) - Vitoria (Portekiz) (0-3)
- Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) - CFR Cluj (Romanya) (0-1)
- Santa Coloma (Andorra) - Vikingur Reykjavik (İzlanda) (0-5)
- Olimpija Ljubljana (Slovenya) - Rijeka (Hırvatistan) (1-1)
- Puskas Akademia (Macaristan) - Fiorentina (İtalya) (3-3)
- Real Betis (İspanya) - Kryvbas (Ukrayna) (2-0)
- Cercle Brugge (Belçika) - Wisla Krakow (Polonya) (6-1)
- HJK (Finlandiya) - Klaksvik (Faroe Adaları) (2-2)
- Ruzomberok (Slovakya) - Noah (Ermenistan) (0-3)
- Larne (Kuzey İrlanda) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık) (1-2)
- Panathinaikos (Yunanistan) - Lens (Fransa) (1-2)
- Servette (İsviçre) - Chelsea (İngiltere) (0-2)
Tüm takımlara başarılar dileriz!