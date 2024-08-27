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UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu Rövanş Maçları Başlıyor

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşları 28 ve 29 Ağustos'ta sahne alıyor. Türkiye'nin temsilcileri önemli mücadelelere çıkacak.

Yayın Tarihi: 27.08.2024 10:27
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 10:27
UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu Rövanş Maçları Başlıyor

UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu Rövanşları Başlıyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üçüncü en önemli organizasyonu olan UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu rövanş maçları, 28 Ağustos ve 29 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.

İlk Maçlarda Eşitlik

Play-off turunun ilk mücadelelerinde, RAMS Başakşehir, dış sahada İrlanda'nın St. Patrick's Athletic ekibiyle 0-0 berabere kalırken; Trabzonspor ise İsviçre temsilcisi St. Gallen ile 0-0 eşitliği korudu.

Rövanş Maçları Programı

Rövanş müsabakalarının programı şu şekildedir:

  • 28 Ağustos
    RAMS Başakşehir - St. Patrick's Athletic (İrlanda) (0-0)
  • Gent (Belçika) - Partizan (Sırbistan) (1-0)
  • 29 Ağustos
    Trabzonspor - St. Gallen (İsviçre) (0-0)
  • Celje (Slovenya) - Pyunik (Ermenistan) (0-1)
  • Drita (Kosova) - Legia (Polonya) (0-2)
  • Paksi (Macaristan) - Mlada Boleslav (Çek Cumhuriyeti) (2-2)
  • The New Saints (Wales) - Panevezys (Litvanya) (3-0)
  • Zire (Azerbaycan) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) (0-6)
  • Maribor (Slovenya) - Djurgarden (İsveç) (0-1)
  • Astana (Kazakistan) - Brann (Norveç) (0-2)
  • Heidenheim (Almanya) - Hacken (İsveç) (2-1)
  • Kilmarnock (İskoçya) - Kopenhag (Danimarka) (0-2)
  • Zrinjski (Bosna-Hersek) - Vitoria (Portekiz) (0-3)
  • Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) - CFR Cluj (Romanya) (0-1)
  • Santa Coloma (Andorra) - Vikingur Reykjavik (İzlanda) (0-5)
  • Olimpija Ljubljana (Slovenya) - Rijeka (Hırvatistan) (1-1)
  • Puskas Akademia (Macaristan) - Fiorentina (İtalya) (3-3)
  • Real Betis (İspanya) - Kryvbas (Ukrayna) (2-0)
  • Cercle Brugge (Belçika) - Wisla Krakow (Polonya) (6-1)
  • HJK (Finlandiya) - Klaksvik (Faroe Adaları) (2-2)
  • Ruzomberok (Slovakya) - Noah (Ermenistan) (0-3)
  • Larne (Kuzey İrlanda) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık) (1-2)
  • Panathinaikos (Yunanistan) - Lens (Fransa) (1-2)
  • Servette (İsviçre) - Chelsea (İngiltere) (0-2)

Tüm takımlara başarılar dileriz!

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