UEFA Konferans Ligi: Samsunspor 3-0 Hamrun — Evinde 3'te 3

UEFA Konferans Ligi: Samsunspor 3-0 Hamrun
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi 3. hafta maçında sahasında Malta ekibi Hamrun'u 3-0 mağlup ederek turnuvadaki 3'te 3 performansını sürdürdü.
Maçtan dakikalar
18. dakika: Holse (Samsunspor)
İkinci yarı
58. dakika: Zeki’nin kullandığı kornerde ceza sahası dışına düşen topa gelişine vuran Emre Kılınç’ın volesinde meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0
65. dakika: Zeki’nin kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Drongelen’in kafa vuruşunda top direğin solundan az farkla auta çıktı.
77. dakika: Ceza sahası sağ çaprazdan Holse’nin pasında arka direkte Mouandilmadji topu boş ağlara gönderdi. 3-0
Maç bilgileri
Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Bulat Sariyev, Sergei Vassyutin, Denis Labashov
Kadrolar
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Lubo Satka, Rick van Drongelen, Logi Tomasson (Toni Borevkovic dk. 81), Celil Yüksel (Soner Gönül dk. 87), Antoine Makoumbou (Yunus Emre Çift dk. 70), Carlo Holse (Soner Aydoğdu dk. 81), Emre Kılınç, Anthony Musaba (Polat Yaldır dk. 70), Marius Mouandilmadji
Yedekler: Albert Posiadala, Efe Törüz, Joe Mendes, Tahsin Bülbül, Frank Atoen, Deniz Şeker
Teknik Direktör: Thomas Reis
Hamrun: Henry Bonello, Petrillo Compri (Sven Xerri dk. 71), Ognjen Bjelicic, Vincenzo Polito (Stijn Meijer dk. 85), Ryan Camenzuni, Marcelina Emerson, Ante Coric, Matias Garcia (Eder Domingos dk. 46), Joseph Mbong (Jovan Cadenovic dk. 85), Semir Smajlagic (Saliou Thioune dk. 46), Philippe Koffi
Yedekler: Celio Filho, Nikolai Micallef, Daniel Letherby, Shaissen Attard, Scott Camilleri, Domantas Simkus, Merlin Hadzi
Teknik Direktör: Giacomo Modica
Özet
Goller: Holse (dk. 18), Emre Kılınç (dk. 58), Mouandilmadji (dk. 77) (Samsunspor)
Sarı kart: Mbong (Hamrun)
SAMSUNSPOR - HAMRUN MAÇININ İKİNCİ YARISINDAN KARELER.