UEFA Konferans Ligi: Samsunspor 3-0 Hamrun — Evinde 3'te 3

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi 3. haftasında Hamrun'u 3-0 mağlup ederek grupta 3'te 3 yaptı.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 22:49
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 22:50
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi 3. hafta maçında sahasında Malta ekibi Hamrun'u 3-0 mağlup ederek turnuvadaki 3'te 3 performansını sürdürdü.

Maçtan dakikalar

18. dakika: Holse (Samsunspor)

İkinci yarı

58. dakika: Zeki’nin kullandığı kornerde ceza sahası dışına düşen topa gelişine vuran Emre Kılınç’ın volesinde meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0

65. dakika: Zeki’nin kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Drongelen’in kafa vuruşunda top direğin solundan az farkla auta çıktı.

77. dakika: Ceza sahası sağ çaprazdan Holse’nin pasında arka direkte Mouandilmadji topu boş ağlara gönderdi. 3-0

Maç bilgileri

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Bulat Sariyev, Sergei Vassyutin, Denis Labashov

Kadrolar

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Lubo Satka, Rick van Drongelen, Logi Tomasson (Toni Borevkovic dk. 81), Celil Yüksel (Soner Gönül dk. 87), Antoine Makoumbou (Yunus Emre Çift dk. 70), Carlo Holse (Soner Aydoğdu dk. 81), Emre Kılınç, Anthony Musaba (Polat Yaldır dk. 70), Marius Mouandilmadji

Yedekler: Albert Posiadala, Efe Törüz, Joe Mendes, Tahsin Bülbül, Frank Atoen, Deniz Şeker

Teknik Direktör: Thomas Reis

Hamrun: Henry Bonello, Petrillo Compri (Sven Xerri dk. 71), Ognjen Bjelicic, Vincenzo Polito (Stijn Meijer dk. 85), Ryan Camenzuni, Marcelina Emerson, Ante Coric, Matias Garcia (Eder Domingos dk. 46), Joseph Mbong (Jovan Cadenovic dk. 85), Semir Smajlagic (Saliou Thioune dk. 46), Philippe Koffi

Yedekler: Celio Filho, Nikolai Micallef, Daniel Letherby, Shaissen Attard, Scott Camilleri, Domantas Simkus, Merlin Hadzi

Teknik Direktör: Giacomo Modica

Özet

Goller: Holse (dk. 18), Emre Kılınç (dk. 58), Mouandilmadji (dk. 77) (Samsunspor)

Sarı kart: Mbong (Hamrun)

SAMSUNSPOR - HAMRUN MAÇININ İKİNCİ YARISINDAN KARELER.

