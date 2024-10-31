UEFA'nın Kadın Futbolu Stratejisi: Durdurulamaz

UEFA'nın Yeni Kadın Futbolu Stratejisi: "Durdurulamaz"

UEFA, kadın futbolunu 2030 yılına kadar "benzeri görülmemiş" seviyelere taşımak amacıyla 4 uzun vadeli hedef ve 8 stratejik öncelik belirledi.

2030 Hedefleri İçin Yatırım

Yeni stratejinin adı "Durdurulamaz" olarak belirlendi. Bu strateji çerçevesinde, 2024 ile 2030 yılları arasında kadın futbolu girişimlerine 1 milyar avro tahsis edileceği belirtildi. Ayrıca, yeni rekabet sisteminin etkinliğe alınmasının ardından 2025 UEFA Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası ve güncellenmiş UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin hayata geçirileceği ifade edildi.

Oyuncular ve Antrenörler için Yeni Fırsatlar

UEFA'nın bu uzun vadeli planı, dünya genelinde kadın futbolunun gelişiminin yanı sıra, futbolun her Avrupa ülkesinde yaygınlaşmasını hedefliyor. Şu anda Avrupa'da 6 tam profesyonel lig ve 5 bin kadın sporcu lisanslı futbol oynamaktadır. UEFA, bu sayıların artırılmasını amaçlıyor.

Ceferin'in Açıklamaları

UEFA Başkanı Alexsander Ceferin, konuyla ilgili yapılan açıklamada, "'Durdurulamaz' stratejisi, kadın futbolunun potansiyelini ortaya çıkarmak için yol haritamızdır. Hedefimiz, futbolu her Avrupa ülkesinde kadınlar ve kız çocukları için en çok oynanan takım sporu haline getirmektir." dedi.

Kessler'den Yatırım Vurgusu

UEFA Kadın Futbolu Genel Müdürü Nadine Kessler, kadın futbolunun giderek büyüdüğüne dikkat çekerek, "Kadın futbolu 'Durdurulamaz' ve biz, ortaklarımızla birlikte bu büyümeyi sürdüreceğiz." şeklinde bir değerlendirme yaptı.

TFF'nin Destekleme Çalışmaları

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), "Kadın Futbolu İçin Tam Zamanı" sloganıyla geçen yıl kendi stratejisini açıkladı. TFF, kadın futbolu projelerini destekleme taahhüdünde bulundu. Kadınlar Türkiye Kupası'nın bu sezon başlatılması ve 2026-27 sezonunda liglerin profesyonelleşmesi için çalışmalara devam ediliyor.

TFF Amatör Futbol ve Kadın Futbolundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm, "Kadın futbolunun ülkemizde yaygınlaşması için gerekli adımları atıyoruz. UEFA'nın 'Durdurulamaz' stratejisini de büyük bir önemle destekliyoruz." şeklinde konuştu.