Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

UEFA Pro Lisans Programı İkinci Yüz Yüze Eğitimi Tamamlandı

TFF, UEFA Pro Lisans Antrenör Eğitim Programı'nın ikinci yüz yüze eğitimini başarıyla tamamladı.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 19:47
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 19:47
UEFA Pro Lisans Programı İkinci Yüz Yüze Eğitimi Tamamlandı

UEFA Pro Lisans Eğitiminin İkinci Modülü Sona Erdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futbol Gelişim Direktörlüğü tarafından organize edilen UEFA Pro Lisans Antrenör Eğitim Programı'nın ikinci yüz yüze eğitimi sona erdi.

Katılımcılar ve Eğitim Alanı

TFF'nin resmi web sitesinde yapılan açıklamaya göre, eğitim Riva'daki Gençlik ve Spor Bakanlığı Kamp ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirildi. 'Liderlik' temalı programa 24 antrenör adayı katılım gösterdi.

Sunum ve Değerlendirme Süreci

Katılımcılar, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası hakkında hazırladıkları analizleri sundu. Sunumlar, grup çalışmalarıyla değerlendirildi ve geri bildirim alındı.

Programın Yönetimi

Program, TFF Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin'in liderliğinde yürütüldü. Antrenör Eğitim Programları Müdürü Emrah Aykurt, TFF Grassroots Müdürü Nur Mustafa Gülen, antrenör eğitimcileri Altan Aksoy, Sercan Görgülü ve Serkan Emre Sefa da eğitimci olarak görev aldı.

Oğuz Çetin'in Değerlendirmesi

Oğuz Çetin, “Pro Lisans Programı uzun bir eğitim süreci. İlk modülde iletişim, bu modülde ise liderlik teması üzerinde durduk. Adayların, 2024 Avrupa Şampiyonası'na yönelik sunumları, güncel futbol trendlerine dair önemli bir çalışma oldu. Sonuç olarak, aday antrenörlerimiz için oldukça verimli bir program geçirdik.” dedi.

Pro Lisans Programının Geleceği

Toplamda altı yüz yüze eğitim modülü ile çevrimiçi eğitimlerden oluşan UEFA Pro Lisans Antrenör Eğitim Programı, 2025 yılında sona erecek.

İLGİLİ HABERLER

Altın fiyatları uçuşa geçti! O tarihte rekorun rekoru geliyor!

Nakit arayan gence yaşlıya nakit destek! 70.000 TL ödeme çıktı!

Fiat Scudo’da Temmuz sonuna özel kampanya! 700.000 TL kredi ve yüzde 2,99 faiz oranı

PTT'den beklenen duyuru geldi! 81 ilde PTT personel alımı: KPSS şartı belli oldu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
2
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
3
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
4
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
5
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
6
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

O üniversite 100.000 TL burs dağıtıyor! Tercih eden yaşadı!

Nakit arayan gence yaşlıya nakit destek! 70.000 TL ödeme çıktı!

Evinde klima olanlar dikkat! Bunu yapmayan korkunç hastalığa yakalanabilir!

Altın fiyatları uçuşa geçti! O tarihte rekorun rekoru geliyor!

Belediye Personel Alım İlanına Başvuru! Şoför, Operatör ve daha bir çok alanlarda personel alımı yapılıyor

Ay sonunu getiremeyen emekliye müjde! 40.000 TL kredi çıktı!

Günde bir kaşık yemek kolestrolü yok ediyor! İlaçları bıraktıran kür!

13 saniyede uçurtma uçuran çocuk resimleri arasındaki 3 farkı bulanın IQ'su en az 130!

Realme 13 Pro ve 13 Pro Plus'ın özellikleri ve çıkış tarihi belli oldu!

PTT'den beklenen duyuru geldi! 81 ilde PTT personel alımı: KPSS şartı belli oldu

Fiat Scudo’da Temmuz sonuna özel kampanya! 700.000 TL kredi ve yüzde 2,99 faiz oranı

Saksıda çiçek yetiştirenler, çiçeğin toprağına 5-6 tane kibrit çöpü dikin bakın ne oluyor