UEFA Pro Lisans Programı İkinci Yüz Yüze Eğitimi Tamamlandı

UEFA Pro Lisans Eğitiminin İkinci Modülü Sona Erdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futbol Gelişim Direktörlüğü tarafından organize edilen UEFA Pro Lisans Antrenör Eğitim Programı'nın ikinci yüz yüze eğitimi sona erdi.

Katılımcılar ve Eğitim Alanı

TFF'nin resmi web sitesinde yapılan açıklamaya göre, eğitim Riva'daki Gençlik ve Spor Bakanlığı Kamp ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirildi. 'Liderlik' temalı programa 24 antrenör adayı katılım gösterdi.

Sunum ve Değerlendirme Süreci

Katılımcılar, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası hakkında hazırladıkları analizleri sundu. Sunumlar, grup çalışmalarıyla değerlendirildi ve geri bildirim alındı.

Programın Yönetimi

Program, TFF Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin'in liderliğinde yürütüldü. Antrenör Eğitim Programları Müdürü Emrah Aykurt, TFF Grassroots Müdürü Nur Mustafa Gülen, antrenör eğitimcileri Altan Aksoy, Sercan Görgülü ve Serkan Emre Sefa da eğitimci olarak görev aldı.

Oğuz Çetin'in Değerlendirmesi

Oğuz Çetin, “Pro Lisans Programı uzun bir eğitim süreci. İlk modülde iletişim, bu modülde ise liderlik teması üzerinde durduk. Adayların, 2024 Avrupa Şampiyonası'na yönelik sunumları, güncel futbol trendlerine dair önemli bir çalışma oldu. Sonuç olarak, aday antrenörlerimiz için oldukça verimli bir program geçirdik.” dedi.

Pro Lisans Programının Geleceği

Toplamda altı yüz yüze eğitim modülü ile çevrimiçi eğitimlerden oluşan UEFA Pro Lisans Antrenör Eğitim Programı, 2025 yılında sona erecek.