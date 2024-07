UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu rövanş maçlarında heyecan dolu gece! İşte 2.tura çıkan takımlar

UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu rövanş maçlarında futbolseverler büyük bir heyecana tanık oldu. Toplamda 8 maçın oynandığı bu turda, birçok sürpriz sonuç alındı ve ikinci eleme turuna yükselen takımlar belli oldu. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında UE Santa Coloma, Panevezys, Lincoln Red, Dinamo Minsk, Steaua Bükreş, Shamrock Rovers ve The New Saints, adlarını 2. eleme turuna yazdırmayı başardı. 1. eleme turu, bugün oynanacak 6 maçla tamamlanacak.



TURUN KAZANANLARI VE SONUÇLAR

UE Santa Coloma, penaltı atışlarıyla Ballkani'yi geçerek 2. eleme turuna yükseldi. İlk maçta 1-2 mağlup olan UE Santa Coloma, rövanş maçında 2-1 galip gelerek tur atladı. Penaltılarda ise 5-6'lık üstünlük sağlayarak bir üst tura çıkmayı başardı.

Panevezys, HJK Helsinki karşısında net bir galibiyet elde etti. İlk maçta 1-1 berabere kalan Panevezys, rövanşta rakibini 0-3 mağlup ederek rahat bir şekilde 2. eleme turuna yükseldi.

Lincoln Red, Hamrun Spartans'ı penaltılarla eledi. İlk maçta 0-1 mağlup olan Lincoln Red, rövanşta 1-0 galip gelerek maçı penaltılara taşıdı ve burada 5-4'lük üstünlük sağlayarak tur atladı.

Dinamo Minsk, Pyunik karşısında ilk maçta aldığı 0-1'lik galibiyetin avantajını iyi kullanarak rövanşta 0-0 berabere kalarak tur atladı.

Steaua Bükreş, Virtus karşısında adeta gol şov yaptı. İlk maçta 4-0 galip gelen Steaua Bükreş, rövanşta da 7-1 kazanarak toplamda 11-1'lik skorla rahat bir şekilde 2. eleme turuna yükseldi.

Shamrock Rovers, Vikingur'u eleyerek bir üst tura çıktı. İlk maçta 2-1 galip gelen Shamrock Rovers, rövanşta 0-0 berabere kalarak tur atladı.

The New Saints, Decic Tuzi karşısında toplamda 4-1'lik skorla tur atladı. İlk maçta 1-1 berabere kalan The New Saints, rövanşta 0-3 galip gelerek 2. eleme turuna yükseldi.

EŞLEŞMELERDEKİ SONUÇLAR

UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turunda oynanan iki maçta alınan sonuçlar şöyle:

Ballkani - UE Santa Coloma: 1-2, 2-1 (5-6 penaltılarla)

HJK Helsinki - Panevezys: 1-1, 0-3

Lincoln Red - Hamrun Spartans: 0-1, 1-0 (5-4 penaltılarla)

Pyunik - Dinamo Minsk: 0-1, 0-0

Celje - Flora Tallinn: 2-1, 5-0

Steaua Bükreş - Virtus: 4-0, 7-1

Shamrock Rovers - Vikingur: 2-1, 0-0

Decic Tuzi - The New Saints: 1-1, 0-3

Rövanş maçları, takımların tur atlama mücadelesinde büyük bir heyecana sahne oldu. Özellikle UE Santa Coloma ve Lincoln Red'in penaltılarla tur atlaması, futbolseverlere unutulmaz anlar yaşattı. Steaua Bükreş'in farklı galibiyetleri ise dikkat çeken bir diğer unsur oldu