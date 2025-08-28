DOLAR
UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-26 Torbaları Açıklandı — Galatasaray 4. Torbada

UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-2026 lig aşaması torbaları belli oldu. Kura Monako'da TSİ 19.00'da; Galatasaray 4. torbadan kura çekimine katılacak.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 10:13
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 10:13
UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-2026 Torbaları Belli Oldu

Avrupa'nın bir numaralı futbol organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2025-2026 sezonu lig aşaması kura çekimi öncesi torbaları açıklandı. Kura, Monako'da bugün TSİ 19.00'da çekilecek.

Turnuvada yer alacak 36 takım, UEFA katsayı sıralamalarına göre 4 torbaya ayrıldı ve her takım için 8 rakip belirlenecek. Şampiyonlar Ligi fikstürü, maç tarihleri ve başlama saatleri en geç 30 Ağustos Cumartesi günü paylaşılacak.

Galatasaray'ın Durumu

Galatasaray, lig aşamasına doğrudan katılması nedeniyle kura çekimine 4. torbadan katılacak. Sarı-kırmızılı ekip turnuvada 4. torbadan iki takımla eşleşecek; her torbadan bir takımla RAMS Park'ta, bir takımla ise deplasmanda karşılaşacak.

Final ise Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak.

Lig Aşaması Torbaları

1. Torba: PSG (Fransa), Real Madrid (İspanya), Manchester City (İngiltere), Bayern Münih (Almanya), Liverpool (İngiltere), Inter (İtalya), Chelsea (İngiltere), Borussia Dortmund (Almanya), Barcelona (İspanya)

2. Torba: Arsenal (İngiltere), Bayer Leverkusen (Almanya), Atletico Madrid (İspanya), Benfica (Portekiz), Atalanta (İtalya), Villarreal (İspanya), Juventus (İtalya), Eintracht Frankfurt (Almanya), Club Brugge (Belçika)

3. Torba: Tottenham (İngiltere), PSV (Hollanda), Ajax (Hollanda), Napoli (İtalya), Sporting (Portekiz), Olympiakos (Yunanistan), Slavia Prag (Çekya), Bodo/Glimt (Norveç), Olimpik Marsilya (Fransa)

4. Torba: Kopenhag (Danimarka), Monaco (Fransa), Galatasaray (Türkiye), Union SG (Belçika), Karabağ (Azerbaycan), Athletic Bilbao (İspanya), Newcastle United (İngiltere), Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi), Kairat (Kazakistan)

Maç Takvimi

1. Hafta: 16/18 Eylül 2025

2. Hafta: 30 Eylül/1 Ekim 2025

3. Hafta: 21/22 Ekim 2025

4. Hafta: 4/5 Kasım 2025

5. Hafta: 25/26 Kasım 2025

6. Hafta: 9/10 Aralık 2025

7. Hafta: 20/21 Ocak 2026

8. Hafta: 28 Ocak 2026

Eleme Turları ve Final Tarihleri

Son 16 play-off turu: 17/18 ve 24/25 Şubat 2026

Son 16 turu: 10/11 ve 17/18 Mart 2026

Çeyrek final: 7/8 ve 14/15 Nisan 2026

Yarı final: 28/29 Nisan ve 5/6 Mayıs 2026

Final: 30 Mayıs 2026

