UEFA Şampiyonlar Ligi 5. Hafta Sonuçları — Galatasaray Şoku, Chelsea 3-0

UEFA Şampiyonlar Ligi 5. Hafta: İlk Günün Öne Çıkanları

UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında ilk gününde 9 karşılaşma oynandı. Gecede sürpriz sonuçlar ve önemli galibiyetler öne çıktı; devler ligindeki mücadeleler izleyenlere bol dramatik anlar yaşattı.

20.45 seansında oynanan iki maçta Galatasaray, konuk ettiği Belçika ekibi Union Saint-Gilloise karşısında sahadan 0-1 mağlup ayrıldı. Jose Mourinho yönetimindeki Benfica ise Ajax deplasmanından 2-0 galibiyetle ayrılarak ilk zaferini aldı.

Gecenin en büyük sürprizlerinden biri Etihad Stadyumu’nda yaşandı: Manchester City, Alman ekibi Bayer Leverkusen'e 0-2 yenildi. Azerbaycan temsilcisi Karabağ, ilk 4 maçta topladığı 7 puana rağmen Napoli deplasmanında 0-2 mağlup oldu.

Avrupa devlerini buluşturan karşılaşmada Chelsea, Barcelona'yı 3-0 mağlup ederek puanını 10'a yükseltti. Juventus ise gol düellosuna sahne olan maçta, milli futbolcu Kenan Yıldız'ın 46. dakikada oyuna girdiği mücadelede Bodo/Glimt'i deplasmanda 3-2 yenerek ilk galibiyetini aldı.

Maç Sonuçları

Galatasaray - Union SG: 0-1

Ajax - Benfica: 0-2

Manchester City - Bayer Leverkusen: 0-2

Chelsea - Barcelona: 3-0

Borussia Dortmund - Villarreal: 4-0

Napoli - Karabağ: 2-0

Slavia Prag - Athletic Bilbao: 0-0

Bodo/Glimt - Juventus: 2-3

Marsilya - Newcastle United: 2-1

Şampiyonlar Ligi 5. haftasının ilk gününde öne çıkan bu sonuçlar, grup etaplarında dengeleri yeniden şekillendirirken ikinci oturumda da heyecanın süreceği sinyalini verdi.

CHELSEA - BARCELONA