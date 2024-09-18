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UEFA Şampiyonlar Ligi İlk Hafta Mücadelesi Sona Erdi

Devler Ligi'nde ilk hafta 6 karşılaşma ile devam etti. Borussia Dortmund galip geldi, Inter ise berabere kaldı.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 23:56
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 23:56
UEFA Şampiyonlar Ligi İlk Hafta Mücadelesi Sona Erdi

UEFA Şampiyonlar Ligi Heyecanı!

Bu sezon 36 takımlı formatıyla düzenlenen UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftası, 6 keyifli karşılaşmayla devam etti.

Borussia Dortmund Fark Yaratıyor

Almanya'nın Borussia Dortmund, Nuri Şahin'in teknik direktörlüğünde önemli bir başarı elde etti. Deplasmanda Belçika ekibi Club Brugge ile karşılaşan sarı-siyahlılar, maçtan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Böylece, Nuri Şahin yönetimindeki ilk Şampiyonlar Ligi maçını kazanmış oldu.

Inter Golsüz Beraberlik Yaşadı

İtalya temsilcisi Inter ise milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun da forma giydiği kadrosuyla, İngiliz ekibi Manchester City ile oynadığı karşılaşmadan 0-0 beraberlikle ayrıldı.

Diğer Maç Sonuçları

  • Bologna (İtalya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 0-0
  • Sparta Prag (Çekya) - Salzburg (Avusturya): 3-0
  • Celtic (İskoçya) - Slovan Bratislava (Slovakya): 5-1
  • Paris Saint-Germain (Fransa) - Girona (İspanya): 1-0

Devler Ligi'nde heyecan devam ediyor. Gözler, önümüzdeki karşılaşmalarda!

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