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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. Hafta Maçları Başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı başlıyor, maç programı belli oldu.

Yayın Tarihi: 04.11.2024 10:59
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 10:59
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. Hafta Maçları Başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. Hafta Başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. haftanın heyecanı yarın başlayacak. Bu sezon 36 takımın mücadele ettiği ligin 4. hafta karşılaşmaları yarın ve 6 Kasım Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

4. Hafta Müsabaka Programı

Yarınki maçlar için program şu şekilde:

  • 20.45 PSV (Hollanda) - Girona (İspanya)
  • 20.45 Slovan Bratislava (Slovakya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
  • 23.00 Real Madrid (İspanya) - Milan (İtalya)
  • 23.00 Liverpool (İngiltere) - Bayer Leverkusen (Almanya)
  • 23.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Sturm Graz (Avusturya)
  • 23.00 Sporting (Portekiz) - Manchester City (İngiltere)
  • 23.00 Lille (Fransa) - Juventus (İtalya)
  • 23.00 Celtic (İskoçya) - Leipzig (Almanya)
  • 23.00 Bologna (İtalya) - Monaco (Fransa)

6 Kasım Çarşamba Maçları

6 Kasım Çarşamba günü ise şu karşılaşmalar oynanacak:

  • 20.45 Club Brugge (Belçika) - Aston Villa (İngiltere)
  • 20.45 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Young Boys (İsviçre)
  • 23.00 Bayern Münih (Almanya) - Benfica (Portekiz)
  • 23.00 Paris Saint Germain (Fransa) - Atletico Madrid (İspanya)
  • 23.00 Inter (İtalya) - Arsenal (İngiltere)
  • 23.00 Feyenoord (Hollanda) - Salzburg (Avusturya)
  • 23.00 Kızılyıldız (Sırbistan) - Barcelona (İspanya)
  • 23.00 Sparta Prag (Çekya) - Brest (Fransa)
  • 23.00 Stuttgart (Almanya) - Atalanta (İtalya)

Takımlar, bu zorlu karşılaşmalarda galibiyet için kıyasıya bir mücadeleye girecek.

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