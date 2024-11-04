UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. Hafta Maçları Başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. Hafta Başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. haftanın heyecanı yarın başlayacak. Bu sezon 36 takımın mücadele ettiği ligin 4. hafta karşılaşmaları yarın ve 6 Kasım Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

4. Hafta Müsabaka Programı

Yarınki maçlar için program şu şekilde:

20.45 PSV (Hollanda) - Girona (İspanya)

PSV (Hollanda) - Girona (İspanya) 20.45 Slovan Bratislava (Slovakya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

Slovan Bratislava (Slovakya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan) 23.00 Real Madrid (İspanya) - Milan (İtalya)

Real Madrid (İspanya) - Milan (İtalya) 23.00 Liverpool (İngiltere) - Bayer Leverkusen (Almanya)

Liverpool (İngiltere) - Bayer Leverkusen (Almanya) 23.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Sturm Graz (Avusturya)

Borussia Dortmund (Almanya) - Sturm Graz (Avusturya) 23.00 Sporting (Portekiz) - Manchester City (İngiltere)

Sporting (Portekiz) - Manchester City (İngiltere) 23.00 Lille (Fransa) - Juventus (İtalya)

Lille (Fransa) - Juventus (İtalya) 23.00 Celtic (İskoçya) - Leipzig (Almanya)

Celtic (İskoçya) - Leipzig (Almanya) 23.00 Bologna (İtalya) - Monaco (Fransa)

6 Kasım Çarşamba Maçları

6 Kasım Çarşamba günü ise şu karşılaşmalar oynanacak:

20.45 Club Brugge (Belçika) - Aston Villa (İngiltere)

Club Brugge (Belçika) - Aston Villa (İngiltere) 20.45 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Young Boys (İsviçre)

Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Young Boys (İsviçre) 23.00 Bayern Münih (Almanya) - Benfica (Portekiz)

Bayern Münih (Almanya) - Benfica (Portekiz) 23.00 Paris Saint Germain (Fransa) - Atletico Madrid (İspanya)

Paris Saint Germain (Fransa) - Atletico Madrid (İspanya) 23.00 Inter (İtalya) - Arsenal (İngiltere)

Inter (İtalya) - Arsenal (İngiltere) 23.00 Feyenoord (Hollanda) - Salzburg (Avusturya)

Feyenoord (Hollanda) - Salzburg (Avusturya) 23.00 Kızılyıldız (Sırbistan) - Barcelona (İspanya)

Kızılyıldız (Sırbistan) - Barcelona (İspanya) 23.00 Sparta Prag (Çekya) - Brest (Fransa)

Sparta Prag (Çekya) - Brest (Fransa) 23.00 Stuttgart (Almanya) - Atalanta (İtalya)

Takımlar, bu zorlu karşılaşmalarda galibiyet için kıyasıya bir mücadeleye girecek.