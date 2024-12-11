UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. Hafta Heyecanı: Liverpool Liderliği Garantiledi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. Hafta Heyecanı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta heyecanı, 9 maçın oynanmasıyla başladı. Bu haftanın en dikkat çekici sonucu, İngiliz ekibi Liverpool tarafından geldi. Deplasmanda İspanyol temsilcisi Girona'yı 1-0 mağlup eden Liverpool, 6'da 6 yaparak liderliğini sürdürdü ve üst turu garantileyen ilk takım oldu.

Arda Güler ve Hakan Çalhanoğlu'nun Performansları

Milli futbolcu Arda Güler'in 87. dakikada oyuna girdiği maçta, son şampiyon Real Madrid İtalya'da Atalanta'yı 3-2'lik skorla geçti. Diğer milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu ise İnter formasıyla 66 dakika sahada kalarak, Bayer Leverkusen karşısında 1-0'lık mağlubiyet yaşadı.

Alınan Sonuçlar

Bu haftanın maç sonuçları ise şöyle: