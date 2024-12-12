UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. Hafta Maçları Tamamlandı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. Hafta Sona Erdi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftası, oynanan toplam 9 maçla tamamlandı. Türk futbolseverlerin gözdesi milli futbolcu Kenan Yıldız, asist yaptığı maçta Juventus ile Manchester City arasında oynanan karşılaşmada 84 dakika sahada kaldı. Juventus, bu mücadelede Manchester City'i 2-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

Diğer Maçların Özetleri

Diğer milli futbolcularımızdan Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu ise Benfica formasıyla yine sahadaydı. Benfica, Bologna ile 0-0 berabere kalarak puanları paylaşırken, Kerem 72, Orkun ise 80 dakika boyunca mücadele etti.

Nuri Şahin'in çalıştırdığı Borussia Dortmund, sahasında Barcelona karşısında 3-2'lik bir mağlubiyet alarak taraftarlarını üzdü.

Maç Sonuçları:

Atletico Madrid (İspanya) - Slovan Bratislava (Slovakya): 3-1

(İspanya) - (Slovakya): 3-1 Lille (Fransa) - Sturm Graz (Avusturya): 3-2

(Fransa) - (Avusturya): 3-2 Borussia Dortmund (Almanya) - Barcelona (İspanya): 2-3

(Almanya) - (İspanya): 2-3 Juventus (İtalya) - Manchester City (İngiltere): 2-0

(İtalya) - (İngiltere): 2-0 Benfica (Portekiz) - Bologna (İtalya): 0-0

(Portekiz) - (İtalya): 0-0 Arsenal (İngiltere) - Monaco (Fransa): 3-0

(İngiltere) - (Fransa): 3-0 Milan (İtalya) - Kızılyıldız (Sırbistan): 2-1

(İtalya) - (Sırbistan): 2-1 Feyenoord (Hollanda) - Sparta Prag (Çekya): 4-2

(Hollanda) - (Çekya): 4-2 Stuttgart (Almanya) - Young Boys (İsviçre): 5-1

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dolu haftanın ardından takımlar, bir sonraki aşama için hazırlıklara hız verecek.