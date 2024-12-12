UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. Hafta Maçları Tamamlandı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. Hafta Sona Erdi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftası, oynanan toplam 9 maçla tamamlandı. Türk futbolseverlerin gözdesi milli futbolcu Kenan Yıldız, asist yaptığı maçta Juventus ile Manchester City arasında oynanan karşılaşmada 84 dakika sahada kaldı. Juventus, bu mücadelede Manchester City'i 2-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.
Diğer Maçların Özetleri
Diğer milli futbolcularımızdan Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu ise Benfica formasıyla yine sahadaydı. Benfica, Bologna ile 0-0 berabere kalarak puanları paylaşırken, Kerem 72, Orkun ise 80 dakika boyunca mücadele etti.
Nuri Şahin'in çalıştırdığı Borussia Dortmund, sahasında Barcelona karşısında 3-2'lik bir mağlubiyet alarak taraftarlarını üzdü.
Maç Sonuçları:
- Atletico Madrid (İspanya) - Slovan Bratislava (Slovakya): 3-1
- Lille (Fransa) - Sturm Graz (Avusturya): 3-2
- Borussia Dortmund (Almanya) - Barcelona (İspanya): 2-3
- Juventus (İtalya) - Manchester City (İngiltere): 2-0
- Benfica (Portekiz) - Bologna (İtalya): 0-0
- Arsenal (İngiltere) - Monaco (Fransa): 3-0
- Milan (İtalya) - Kızılyıldız (Sırbistan): 2-1
- Feyenoord (Hollanda) - Sparta Prag (Çekya): 4-2
- Stuttgart (Almanya) - Young Boys (İsviçre): 5-1
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dolu haftanın ardından takımlar, bir sonraki aşama için hazırlıklara hız verecek.