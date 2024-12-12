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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. Hafta Maçları Tamamlandı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında 9 maç oynandı. Juventus, City'i mağlup ederek dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 02:23
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 02:23
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. Hafta Maçları Tamamlandı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. Hafta Sona Erdi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftası, oynanan toplam 9 maçla tamamlandı. Türk futbolseverlerin gözdesi milli futbolcu Kenan Yıldız, asist yaptığı maçta Juventus ile Manchester City arasında oynanan karşılaşmada 84 dakika sahada kaldı. Juventus, bu mücadelede Manchester City'i 2-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

Diğer Maçların Özetleri

Diğer milli futbolcularımızdan Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu ise Benfica formasıyla yine sahadaydı. Benfica, Bologna ile 0-0 berabere kalarak puanları paylaşırken, Kerem 72, Orkun ise 80 dakika boyunca mücadele etti.

Nuri Şahin'in çalıştırdığı Borussia Dortmund, sahasında Barcelona karşısında 3-2'lik bir mağlubiyet alarak taraftarlarını üzdü.

Maç Sonuçları:

  • Atletico Madrid (İspanya) - Slovan Bratislava (Slovakya): 3-1
  • Lille (Fransa) - Sturm Graz (Avusturya): 3-2
  • Borussia Dortmund (Almanya) - Barcelona (İspanya): 2-3
  • Juventus (İtalya) - Manchester City (İngiltere): 2-0
  • Benfica (Portekiz) - Bologna (İtalya): 0-0
  • Arsenal (İngiltere) - Monaco (Fransa): 3-0
  • Milan (İtalya) - Kızılyıldız (Sırbistan): 2-1
  • Feyenoord (Hollanda) - Sparta Prag (Çekya): 4-2
  • Stuttgart (Almanya) - Young Boys (İsviçre): 5-1

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dolu haftanın ardından takımlar, bir sonraki aşama için hazırlıklara hız verecek.

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