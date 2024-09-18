UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İlk Hafta Maçları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İlk Haftanın Özeti

Bugün UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçları başladı. Öncelikle, bu sezon 36 takımlı yeni formatın ilk uygulaması olarak öne çıkan organizasyonda toplamda 6 etkileyici maç yapıldı.

Juventus'un Galibiyetiyle Başladı

Kenan Yıldız, İtalyan ekibi Juventus'un PSV’yi 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada büyük bir başarı gösterdi. Milli futbolcu, 21. dakikada takımının ilk golünü atarak tarih yazdı ve UEFA tarafından maçın en değerli oyuncusu seçildi. Kenan, Alessandro Del Piero’nun ardından Juventus formasıyla Devler Ligi'nde gol atan en genç oyuncu unvanına sahip oldu.

Günün En Farklı Galibiyeti

Almanya temsilcisi Bayern Münih, Dinamo Zagreb’i 9-2 yenerek günün en oldukça dikkat çeken sonucunu elde etti. Ekibin İngiliz santrforu Harry Kane, bu maçta 4 gol atarak takımına büyük katkı sağladı.

Oynanan Maçların Sonuçları

Bayern Münih (Almanya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 9-2

Milan (İtalya) - Liverpool (İngiltere): 1-3

Real Madrid (İspanya) - Stuttgart (Almanya): 3-1

Sporting Lizbon (Portekiz) - Lille (Fransa): 2-0

Juventus (İtalya) - PSV (Hollanda): 3-1

Young Boys (İsviçre) - Aston Villa (İngiltere): 0-3

Bu ilginç hafta sonunda, takımlar ve oyuncuların performansları tüm futbol dünyasında konuşulmaya devam edecek.